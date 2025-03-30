Валюты / CVBF
CVBF: CVB Financial Corporation
19.51 USD 0.50 (2.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVBF за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.46, а максимальная — 20.16.
Курс CVBF за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.46, а максимальная — 20.16.
Новости CVBF
- Should You Buy CVB Financial (CVBF) After Golden Cross?
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- CVB financial director Borba buys $999,999 in shares
- CVB Financial: FY Earnings Likely To Be Stable - Buy (NASDAQ:CVBF)
- Earnings call transcript: CVB Financial Q2 2025 shows steady EPS growth
- CVB Financial Q2 2025 presentation: 193 quarters of profitability, strong capital
- CVB Financial earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- CVB Financial (CVBF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate TriCo (TCBK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CVB Financial (CVBF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Will CVB Financial (CVBF) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- CVB Financial declares $0.20 quarterly dividend, its 143rd consecutive
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
19.46 20.16
Годовой диапазон
16.01 24.58
- Предыдущее закрытие
- 20.01
- Open
- 20.03
- Bid
- 19.51
- Ask
- 19.81
- Low
- 19.46
- High
- 20.16
- Объем
- 1.096 K
- Дневное изменение
- -2.50%
- Месячное изменение
- -2.06%
- 6-месячное изменение
- 6.38%
- Годовое изменение
- 9.30%
