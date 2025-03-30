КотировкиРазделы
Валюты / CVBF
CVBF: CVB Financial Corporation

19.51 USD 0.50 (2.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVBF за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.46, а максимальная — 20.16.

Следите за динамикой CVB Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.46 20.16
Годовой диапазон
16.01 24.58
Предыдущее закрытие
20.01
Open
20.03
Bid
19.51
Ask
19.81
Low
19.46
High
20.16
Объем
1.096 K
Дневное изменение
-2.50%
Месячное изменение
-2.06%
6-месячное изменение
6.38%
Годовое изменение
9.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.