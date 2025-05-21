Divisas / BGS
BGS: B&G Foods Inc B&G Foods Inc
4.54 USD 0.05 (1.09%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BGS de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.54, mientras que el máximo ha alcanzado 4.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas B&G Foods Inc B&G Foods Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
4.54 4.72
Rango anual
3.97 8.95
- Cierres anteriores
- 4.59
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Low
- 4.54
- High
- 4.72
- Volumen
- 3.032 K
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- -34.20%
- Cambio anual
- -48.70%
