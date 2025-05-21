Валюты / BGS
BGS: B&G Foods Inc B&G Foods Inc
4.59 USD 0.13 (2.91%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BGS за сегодня изменился на 2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.44, а максимальная — 4.64.
Следите за динамикой B&G Foods Inc B&G Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.44 4.64
Годовой диапазон
3.97 8.95
- Предыдущее закрытие
- 4.46
- Open
- 4.48
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.44
- High
- 4.64
- Объем
- 3.345 K
- Дневное изменение
- 2.91%
- Месячное изменение
- 1.55%
- 6-месячное изменение
- -33.48%
- Годовое изменение
- -48.14%
