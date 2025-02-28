CotizacionesSecciones
ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD

0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
Sector: Criptodivisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALGUSD de hoy ha cambiado un -1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.2508, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2700.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
0.2508 0.2700
Rango anual
0.1052 0.6138
Cierres anteriores
0.2675
Open
0.2674
Bid
0.2643
Ask
0.2673
Low
0.2508
High
0.2700
Volumen
58.348 K
Cambio diario
-1.20%
Cambio mensual
12.71%
Cambio a 6 meses
-7.68%
Cambio anual
118.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B