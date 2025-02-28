Dövizler / ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD
0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
Sektör: Kripto para Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALGUSD fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2508 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2700 aralığında işlem gördü.
Algorand vs USD hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ALGUSD haberleri
Günlük aralık
0.2508 0.2700
Yıllık aralık
0.1052 0.6138
- Önceki kapanış
- 0.2675
- Açılış
- 0.2674
- Satış
- 0.2643
- Alış
- 0.2673
- Düşük
- 0.2508
- Yüksek
- 0.2700
- Hacim
- 58.348 K
- Günlük değişim
- -1.20%
- Aylık değişim
- 12.71%
- 6 aylık değişim
- -7.68%
- Yıllık değişim
- 118.61%
21 Eylül, Pazar