FiyatlarBölümler
Dövizler / ALGUSD
Geri dön - Kripto paralar

ALGUSD: Algorand vs USD

0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
Sektör: Kripto para Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALGUSD fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2508 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2700 aralığında işlem gördü.

Algorand vs USD hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALGUSD haberleri

Günlük aralık
0.2508 0.2700
Yıllık aralık
0.1052 0.6138
Önceki kapanış
0.2675
Açılış
0.2674
Satış
0.2643
Alış
0.2673
Düşük
0.2508
Yüksek
0.2700
Hacim
58.348 K
Günlük değişim
-1.20%
Aylık değişim
12.71%
6 aylık değişim
-7.68%
Yıllık değişim
118.61%
21 Eylül, Pazar