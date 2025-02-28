Währungen / ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD
0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALGUSD hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2508 bis zu einem Hoch von 0.2700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Algorand vs USD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALGUSD News
- Why could XLM recover?
- Algorand Price Forecast: ALGO eyes over 10% increase as it nears breakout from wedge pattern
- Tether’s Grip On Stablecoin Market At Risk As Regulated Rivals Gain Momentum – Here’s Why
- Why could ALGO and BCH rally?
- Three altcoins to watch this week: ALGO, MANA and JASMY show bullish signs
Tagesspanne
0.2508 0.2700
Jahresspanne
0.1052 0.6138
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2675
- Eröffnung
- 0.2674
- Bid
- 0.2643
- Ask
- 0.2673
- Tief
- 0.2508
- Hoch
- 0.2700
- Volumen
- 58.348 K
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- 12.71%
- 6-Monatsänderung
- -7.68%
- Jahresänderung
- 118.61%
