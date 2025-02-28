KurseKategorien
Währungen / ALGUSD
Zurück zum Kryptowährungen

ALGUSD: Algorand vs USD

0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALGUSD hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2508 bis zu einem Hoch von 0.2700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Algorand vs USD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALGUSD News

Tagesspanne
0.2508 0.2700
Jahresspanne
0.1052 0.6138
Vorheriger Schlusskurs
0.2675
Eröffnung
0.2674
Bid
0.2643
Ask
0.2673
Tief
0.2508
Hoch
0.2700
Volumen
58.348 K
Tagesänderung
-1.20%
Monatsänderung
12.71%
6-Monatsänderung
-7.68%
Jahresänderung
118.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K