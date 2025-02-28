通貨 / ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD
0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
セクター: 暗号通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALGUSDの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2508の安値と0.2700の高値で取引されました。
Algorand vs USDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.2508 0.2700
1年のレンジ
0.1052 0.6138
- 以前の終値
- 0.2675
- 始値
- 0.2674
- 買値
- 0.2643
- 買値
- 0.2673
- 安値
- 0.2508
- 高値
- 0.2700
- 出来高
- 58.348 K
- 1日の変化
- -1.20%
- 1ヶ月の変化
- 12.71%
- 6ヶ月の変化
- -7.68%
- 1年の変化
- 118.61%
