通貨 / ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD

0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
セクター: 暗号通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALGUSDの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2508の安値と0.2700の高値で取引されました。

Algorand vs USDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.2508 0.2700
1年のレンジ
0.1052 0.6138
以前の終値
0.2675
始値
0.2674
買値
0.2643
買値
0.2673
安値
0.2508
高値
0.2700
出来高
58.348 K
1日の変化
-1.20%
1ヶ月の変化
12.71%
6ヶ月の変化
-7.68%
1年の変化
118.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K