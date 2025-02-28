Валюты / ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD
0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALGUSD за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2508, а максимальная — 0.2700.
Следите за динамикой Algorand vs USD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALGUSD
Дневной диапазон
0.2508 0.2700
Годовой диапазон
0.1052 0.6138
- Предыдущее закрытие
- 0.2675
- Open
- 0.2674
- Bid
- 0.2643
- Ask
- 0.2673
- Low
- 0.2508
- High
- 0.2700
- Объем
- 58.348 K
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- 12.71%
- 6-месячное изменение
- -7.68%
- Годовое изменение
- 118.61%
