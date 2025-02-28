货币 / ALGUSD
ALGUSD: Algorand vs USD
0.2643 USD 0.0032 (1.20%)
版块: 数字加密货币 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALGUSD汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点0.2508和高点0.2700进行交易。
关注Algorand vs USD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALGUSD新闻
日范围
0.2508 0.2700
年范围
0.1052 0.6138
- 前一天收盘价
- 0.2675
- 开盘价
- 0.2674
- 卖价
- 0.2643
- 买价
- 0.2673
- 最低价
- 0.2508
- 最高价
- 0.2700
- 交易量
- 58.348 K
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- 12.71%
- 6个月变化
- -7.68%
- 年变化
- 118.61%
