Black Gemini Gold

OF

👑 BLACK GEMINI GOLD: Domando XAUUSD con Lógica, No Magia.

Estás cansado de los EAs de Oro que prometen "IA/Redes Neuronales" pero fracasan estrepitosamente en mercados laterales? ¿Ha arruinado cuentas porque un EA de Cuadrícula seguía comprando cuando la tendencia estaba claramente cayendo?

Conozca a Black Gemini Gold, un asesor experto especializado en XAUUSD basado en una filosofía central: "Entrar sólo cuando se confirma el impulso".

Esto NO es un Lector de Historia. Esto NO es un bot de arbitraje de alta frecuencia. Es un sofisticado algoritmo matemático que combina Filtros de Tendencia Dual EMA con Recuperación de Red Inteligente.





💎 CORE TECHNOLOGY: Lógica "The Golden Gap

El secreto de la estabilidad de Black Gemini es el motor de Expansión Dual EMA. La mayoría de los EAs fracasan porque operan a ciegas en mercados agitados y oscilantes. Black Gemini es diferente:

Filtro Dual: Monitoriza tanto las EMAs Rápidas como las Lentas. Regla de Expansión: El EA se NIEGA a entrar si la brecha entre las dos EMAs es demasiado pequeña (Sideways/Noise). Entrada de Momento: Sólo ejecuta operaciones cuando las EMAs se "Expanden" (Bloom), asegurando una probabilidad estadísticamente más alta de ganar desde el principio.

🛡️ CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD A NIVEL DE FORTALEZA

Entendemos que la Preservación del Capital es su prioridad #1. Módulo de Salida del Viernes: Cierra automáticamente todas las posiciones el viernes por la noche. No más fines de semana sin dormir preocupándose por los Gaps del lunes. ✅ Filtro Nativo de Noticias: Integrado con el calendario económico para pausar la negociación antes de Noticias de Alto Impacto (NFP/CPI/FOMC). ✅ Recuperación de la Red Inteligente: Sin Martingala ciega. La distancia entre capas y los multiplicadores de lote se calculan de forma adaptativa en función de la volatilidad del mercado. ✅ Protección Hard Cutloss: El cinturón de seguridad final para proteger su cuenta de eventos "Cisne Negro".

📊 3 ESTRATEGIAS EN 1 EA (Set Archivos Incluidos)

No necesitas comprar 3 EAs diferentes. Black Gemini Gold proporciona 3 Modos distintos para adaptarse a su perfil de riesgo:

1️⃣ MODO SEGURO (Elección del inversor) - Por defecto

Objetivo: Crecimiento estable a largo plazo.

Marco temporal: M15

Riesgo : Muy bajo (Backtest mostró < 10% DD durante test de estrés 2022-2026).

Perfecto para: Fondos de Pensiones, Retos de Prop Firm, Grandes Capitales.

2️⃣ MODO SCALPER (Elección del operador)

Objetivo: Equilibrio entre actividad y seguridad.

Marco temporal: M5

Actividad: 2 veces más activo que el Modo Seguro. Captura las microtendencias diarias.

Perfecto para: Traders diarios que buscan un flujo de caja consistente.

3️⃣ MODO TURBO (Elección de francotirador) 💀

Objetivo: Crecimiento Exponencial (Alto Riesgo, Alta Recompensa).

Plazo: M1

Estadísticas: Alcanzó un Factor de Recuperación de casi 3,0 en las pruebas.

Perfecto para: Cuentas de Competición, Cuentas Cent o Capital Especulativo.

🧠 FILOSOFÍA Y EXPECTATIVAS DE TRADING (LECTURA OBLIGADA)

1. Entender la Curva de Equidad: Es completamente normal que un EA de Rejilla/Recuperación experimente periodos de drawdown flotante (caídas en la curva de equidad). Esta es la naturaleza de la estrategia: mantener posiciones brevemente para capturar el rebote.

La Diferencia: A diferencia de los peligrosos EAs grid "ciegos", Black Gemini se basa en Señales de Alta Calidad a través del filtro Dual EMA.

El Resultado: Debido a que las entradas se filtran estrictamente por el impulso, la probabilidad de que el precio se recupere es estadísticamente mayor. El drawdown es calculado, temporal y necesario para cosechar beneficios del ruido del mercado.

2. Black Gemini GoldNO es un esquema de "Hágase Rico Rápido" o una herramienta de apuestas a corto plazo.

3. Nuestro Enfoque : Priorizamos la Durabilidad y la Preservación del Capital sobre las ganancias temerarias.

El Objetivo: Está diseñado para hacer crecer su saldo de forma constante durante meses y años (Capitalización a Largo Plazo). Preferimos una cuenta estable que sobreviva durante 5 años a una cuenta de alto riesgo que se duplique en una semana pero se desplome a la siguiente.

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Símbolo: XAUUSD (Oro) solamente.

Marco temporal: M15 (Recomendado), M5, o M1.

Tipo de Cuenta: ECN o Estándar con Spread Bajo.

Apalancamiento: Se recomienda un mínimo de 1:500 para un funcionamiento fluido de la red.



Saldo Mínimo: $50 (Cuenta Cent - Altamente Recomendada para principiantes). $5,000 (Cuenta Standard/ECN para Modo Seguro).

VPS: Un VPS de baja latencia (< 20ms) es obligatorio para un rendimiento óptimo.

❓ F.A.Q P: ¿Puedo empezar con $100? R: Sí, pero SÓLO en una cuenta Cent (por ejemplo: 10.000 centavos). Para cuentas Standard, el mínimo es de 1.000 $. P: ¿Funciona en Prop Firms (FTMO, etc)? R: Sí, utilice el "Modo Seguro M15". Mantiene el drawdown bajo (<7%) lo que cumple con la mayoría de las reglas de las Prop Firms. P: ¿Debo apagarlo durante las noticias? R: El EA tiene un filtro de noticias incorporado. Sin embargo, para eventos extremos (Guerra/Elecciones), la intervención manual es siempre una sabia elección del inversor.



📥 CÓMO INSTALAR

Compra/Alquila Black Gemini Gold. Descargue los ARCHIVOS DEL SET desde la Sección de Comentarios de la página de este producto. Adjunte el EA al Gráfico XAUUSD M15. Cargue el BlackGemini_Gold_SAFE_M15.set (Recomendado para usuarios novatos). Activar AutoTrading. Listo.

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD : El trading en Forex y Oro implica altos riesgos. El rendimiento de pruebas anteriores no garantiza al 100% los resultados futuros. Por favor, utilice una sabia gestión del dinero. El autor no se hace responsable de las pérdidas sufridas.

Únase a los traders inteligentes que usan la Lógica, no la Emoción. ¡Obtenga Black Gemini Gold ahora!