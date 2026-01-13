Market Power Index MPI



Índice de Poder de Mercado (IPM): La inteligencia del campo de batalla del inversor

Cuando alcistas y bajistas se enfrentan, MPI le muestra quién va ganando. Mide el equilibrio de poder en tiempo real entre los toros (compradores) y los osos (vendedores) en cualquier mercado.

¡Ahora puede tomar decisiones informadas con el único indicador que mide ambos lados del mercado simultáneamente!

Análisis de mercado de nivel profesional, simplificado para todos los operadores.

Disponible en plataformas mt4 y mt5.

¡Actualmente con un 40% de descuento! A un precio de regalo de sólo 30usd en lugar de 50usd. Esta oferta es válida hasta el 31 de enero de 2026.

¿Quién necesita esto?

Operadores de Forex (todos los niveles de experiencia)

(todos los niveles de experiencia) Day traders y scalpers en busca de señales de entrada/salida

en busca de señales de entrada/salida Swing traders en busca de confirmación de tendencia

en busca de confirmación de tendencia Entusiastas del análisis técnico que utilizan múltiples indicadores

que utilizan múltiples indicadores Operadores de criptodivisas

Operadores de acciones y futuros

Educadores de trading y proveedores deseñales

¿Por qué MPI?

1. Vea quién está ganando la batalla

A diferencia de los indicadores tradicionales que sólo muestran el movimiento del precio, MPI revela la fuerza detrás del movimiento. Observe en tiempo real cómo toros y osos luchan por el control.

2. Visualización cristalina

Línea Verde = Fuerza de los Toros (presión compradora)

= Fuerza de los Toros (presión compradora) Línea roja = Fuerza bajista (presión vendedora)

= Fuerza bajista (presión vendedora) Nivel 50 = Punto de equilibrio

Cuando una línea cruza por encima de 50, sabes quién domina el mercado.

3. Aplicaciones versátiles

Confirmación de tendencias : La fuerza alcista confirma las tendencias alcistas

: La fuerza alcista confirma las tendencias alcistas Señales de reversión : Esté atento a los cambios de potencia en los extremos

: Esté atento a los cambios de potencia en los extremos Operaciones de divergencia : Detectar cuando el precio y la potencia no coinciden

: Detectar cuando el precio y la potencia no coinciden Momento de entrada/salida: Entre cuando su lado gane poder

4. Funciona en todos los plazos y mercados

Desde M1 hasta D1. Forex, acciones, criptomonedas, materias primas - si se negocia, MPI lo mide.

La mayoría de los operadores se basan en indicadores rezagados que le dicen lo que pasó. MPI le muestra el equilibrio de poder en este momento, ayudándole a operar con el lado ganador, no contra él. Deje de adivinar. Empiece a medir.





Características técnicas

Periodo de suavización personalizable (por defecto: 20)

(por defecto: 20) Ventana de indicadores independiente para un análisis claro

para un análisis claro Ligero y eficaz (sin retardo ni repintado)

(sin retardo ni repintado) Combinación de colores profesional (personalizable)

(personalizable) Fácil de interpretar para principiantes, potente para profesionales

para principiantes, potente para profesionales Obtenga alertas (alerta del sistema, notificaciones móviles, notificaciones por correo electrónico)

(alerta del sistema, notificaciones móviles, notificaciones por correo electrónico) Visualización personalizable de cruces en el gráfico principal

Cuando la línea verde está por encima del nivel 50, los toros están ganando. Cuando la línea roja está por encima del nivel 50, los osos están ganando.

En conclusión

Si tiene algún problema con este producto o necesita modificaciones personalizadas, no dude en enviarme un DM y le ayudaré lo antes posible!

El código fuente para mt4 y mt5 también está disponible con un 40% de descuento, actualmente a 300usd. Después de este período de promoción, el precio vuelve a 500usd.

Usted recibirá las dos versiones por el precio anterior.

Descargo de responsabilidad

"Market Power Index" (MPI) es una herramienta de análisis técnico. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar implica riesgo de pérdida. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder."