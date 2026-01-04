Crash 500 Sniper Pro
- Göstergeler
- Renier Nell
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
🎯 CRASH 500 SNIPER PRO — Hassas SATIŞ Sinyali İndikatörü
Tahmin etmeyi bırak. Keskin nişancı olmaya başla.
Crash 500 Sniper Pro, yalnızca Crash 500 Endeksi için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir SATIŞ sinyali indikatörüdür. Tescilli 6 faktörlü konfluens algoritması üzerine inşa edilmiş olup, yüksek olasılıklı çöküş bölgelerini gerçekleşmeden önce tespit eder — size güvenle satışa girme avantajı sağlar.
⚡ TRADER'LAR NEDEN SNIPER PRO'YU SEÇİYOR
❌ Sorun: Çoğu trader Crash 500'de satışa ya çok erken ya da çok geç girer. Sezgilerine, tek bir indikatöre veya geciken sinyallere güvenirler — ve piyasa aleyhlerine ani yükseldiğinde stop olurlar.
✅ Çözüm: Sniper Pro, zayıf kurulumları filtrelemek için çok faktörlü konfluens tespiti kullanır. Yalnızca birden fazla piyasa koşulu hizalandığında sinyal verir — RSI uç değerleri, momentum değişimleri, trend konumlandırması, hacim anomalileri ve fiyat hareketi formasyonları — hepsi gerçek zamanlı hesaplanır.
Sonuç? Daha az sinyal. Daha yüksek doğruluk. Daha iyi girişler.
🔥 TEMEL ÖZELLİKLER
📊 AKILLI SİNYAL SİSTEMİ
- 3 Seviyeli Sinyal Tespiti: Yaklaşma Bölgesi → Satış Sinyali → Güçlü Satış
- Gerçek Zamanlı Güç Ölçer: Her kurulumun ne kadar güçlü olduğunu tam olarak görün (0-100%)
- Erken Uyarı Alarmları: Sinyal tetiklenmeden önce fiyat satış bölgesine yaklaştığında bildirim alın
🎨 PROFESYONEl PANEL
- Temiz, modern panel sinyal durumunu bir bakışta gösterir
- Renk kodlu güç çubuğu kurulum kalitesini gösterir
- Müdahaleci olmayan tasarım grafiğinizi temiz tutar
🔔 KAPSAMLI ALARM SİSTEMİ
- Popup alarmlar
- Ses bildirimleri
- Mobil push bildirimleri
- Yalnızca GÜÇLÜ sinyallerde alarm seçeneği
📈 SİNYAL DURUMLARI AÇIKLAMASI
|Durum
|Anlam
|⚪ BEKLİYOR
|Kurulum tespit edilmedi — sabırlı olun
|🟡 YAKLAŞIYOR
|Fiyat potansiyel satış bölgesine giriyor — hazırlanın
|🟠 SATIŞ SİNYALİ
|Konfluens koşulları sağlandı — geçerli giriş
|🔴 GÜÇLÜ SATIŞ
|Maksimum konfluens — en yüksek olasılıklı kurulum
|🟢 AŞIRI SATIM
|Piyasa aşağı yönde aşırı genişledi — yeni satışlardan kaçının
⚙️ OPTİMİZE EDİLMİŞ AYARLAR
Sniper Pro, Crash 500 için optimize edilmiş parametrelerle önceden yapılandırılmış olarak gelir. Sadece grafiğinize ekleyin ve hemen sinyal almaya başlayın.
Özelleştirilebilir Seçenekler:
- Panel konumu ve renkleri
- Alarm tercihleri (her türü aç/kapat)
- Yalnızca güçlü sinyal alarm modu
- Yaklaşma bölgesi alarmları
⚠️ ÖNEMLİ NOTLAR
- Sembol Kısıtlaması: Bu indikatör yalnızca Crash 500 Endeksi için lisanslanmıştır. Diğer sembollerde çalışmaz.
- Zaman Dilimi: M1 için optimize edilmiştir ancak tüm zaman dilimleriyle uyumludur
- Broker: Deriv ile çalışır.
🚀 AVANTAJINIZI ŞİMDİ ELDE EDİN
Kumar oynamayı bırakıp Crash 500 girişlerini keskin nişancı gibi yapmaya başlayan trader'lara katılın.
Crash 500 Sniper Pro — Hassas girişler. Daha az kayıp. Daha fazla güven.