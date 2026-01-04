🎯 CRASH 500 SNIPER PRO — Hassas SATIŞ Sinyali İndikatörü

Tahmin etmeyi bırak. Keskin nişancı olmaya başla.

Crash 500 Sniper Pro, yalnızca Crash 500 Endeksi için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir SATIŞ sinyali indikatörüdür. Tescilli 6 faktörlü konfluens algoritması üzerine inşa edilmiş olup, yüksek olasılıklı çöküş bölgelerini gerçekleşmeden önce tespit eder — size güvenle satışa girme avantajı sağlar.

⚡ TRADER'LAR NEDEN SNIPER PRO'YU SEÇİYOR

❌ Sorun: Çoğu trader Crash 500'de satışa ya çok erken ya da çok geç girer. Sezgilerine, tek bir indikatöre veya geciken sinyallere güvenirler — ve piyasa aleyhlerine ani yükseldiğinde stop olurlar.

✅ Çözüm: Sniper Pro, zayıf kurulumları filtrelemek için çok faktörlü konfluens tespiti kullanır. Yalnızca birden fazla piyasa koşulu hizalandığında sinyal verir — RSI uç değerleri, momentum değişimleri, trend konumlandırması, hacim anomalileri ve fiyat hareketi formasyonları — hepsi gerçek zamanlı hesaplanır.

Sonuç? Daha az sinyal. Daha yüksek doğruluk. Daha iyi girişler.

🔥 TEMEL ÖZELLİKLER

📊 AKILLI SİNYAL SİSTEMİ

3 Seviyeli Sinyal Tespiti: Yaklaşma Bölgesi → Satış Sinyali → Güçlü Satış

Yaklaşma Bölgesi → Satış Sinyali → Güçlü Satış Gerçek Zamanlı Güç Ölçer: Her kurulumun ne kadar güçlü olduğunu tam olarak görün (0-100%)

Her kurulumun ne kadar güçlü olduğunu tam olarak görün (0-100%) Erken Uyarı Alarmları: Sinyal tetiklenmeden önce fiyat satış bölgesine yaklaştığında bildirim alın

🎨 PROFESYONEl PANEL

Temiz, modern panel sinyal durumunu bir bakışta gösterir

Renk kodlu güç çubuğu kurulum kalitesini gösterir

Müdahaleci olmayan tasarım grafiğinizi temiz tutar

🔔 KAPSAMLI ALARM SİSTEMİ

Popup alarmlar

Ses bildirimleri

Mobil push bildirimleri

Yalnızca GÜÇLÜ sinyallerde alarm seçeneği

📈 SİNYAL DURUMLARI AÇIKLAMASI

Durum Anlam ⚪ BEKLİYOR Kurulum tespit edilmedi — sabırlı olun 🟡 YAKLAŞIYOR Fiyat potansiyel satış bölgesine giriyor — hazırlanın 🟠 SATIŞ SİNYALİ Konfluens koşulları sağlandı — geçerli giriş 🔴 GÜÇLÜ SATIŞ Maksimum konfluens — en yüksek olasılıklı kurulum 🟢 AŞIRI SATIM Piyasa aşağı yönde aşırı genişledi — yeni satışlardan kaçının

⚙️ OPTİMİZE EDİLMİŞ AYARLAR

Sniper Pro, Crash 500 için optimize edilmiş parametrelerle önceden yapılandırılmış olarak gelir. Sadece grafiğinize ekleyin ve hemen sinyal almaya başlayın.

Özelleştirilebilir Seçenekler:

Panel konumu ve renkleri

Alarm tercihleri (her türü aç/kapat)

Yalnızca güçlü sinyal alarm modu

Yaklaşma bölgesi alarmları

⚠️ ÖNEMLİ NOTLAR

Sembol Kısıtlaması: Bu indikatör yalnızca Crash 500 Endeksi için lisanslanmıştır. Diğer sembollerde çalışmaz.

Bu indikatör yalnızca Crash 500 Endeksi için lisanslanmıştır. Diğer sembollerde çalışmaz. Zaman Dilimi: M1 için optimize edilmiştir ancak tüm zaman dilimleriyle uyumludur

M1 için optimize edilmiştir ancak tüm zaman dilimleriyle uyumludur Broker: Deriv ile çalışır.

🚀 AVANTAJINIZI ŞİMDİ ELDE EDİN

Kumar oynamayı bırakıp Crash 500 girişlerini keskin nişancı gibi yapmaya başlayan trader'lara katılın.

Crash 500 Sniper Pro — Hassas girişler. Daha az kayıp. Daha fazla güven.