Crash 500 Sniper Pro
- インディケータ
- Renier Nell
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 5
🎯 CRASH 500 SNIPER PRO — 精密売りシグナルインジケーター
推測をやめて、スナイプを始めよう。
Crash 500 Sniper Proは、Crash 500インデックス専用に設計されたプロフェッショナルグレードの売りシグナルインジケーターです。独自の6ポイントコンフルエンスアルゴリズムに基づき、クラッシュが発生する前に高確率のクラッシュゾーンを特定し、自信を持って売りエントリーできる優位性を提供します。
⚡ トレーダーがSNIPER PROを選ぶ理由
❌ 問題： ほとんどのトレーダーはCrash 500の売りエントリーが早すぎるか遅すぎます。彼らは直感、単一のインジケーター、または遅延シグナルに頼り、市場が逆方向に急騰するとストップロスにかかってしまいます。
✅ 解決策： Sniper Proはマルチファクターコンフルエンス検出を使用して弱いセットアップをフィルタリングします。複数の市場条件が揃った時のみシグナルを発信します — RSIの極値、モメンタムの変化、トレンドポジショニング、ボリュームの異常、プライスアクションパターン — すべてリアルタイムで計算されます。
結果は？ より少ないシグナル。より高い精度。より良いエントリー。
🔥 主な機能
📊 インテリジェントシグナルシステム
- 3段階シグナル検出： アプローチゾーン → 売りシグナル → 強い売りシグナル
- リアルタイム強度メーター： 各セットアップの強さを正確に確認（0-100%）
- 早期警告アラート： シグナルがトリガーされる前に、価格が売りゾーンに近づいた時に通知を受け取る
🎨 プロフェッショナルダッシュボード
- クリーンでモダンなパネルがシグナル状態を一目で表示
- カラーコード化された強度バーがセットアップの品質を表示
- 邪魔にならないデザインでチャートをクリーンに保つ
🔔 完全なアラートシステム
- ポップアップアラート
- サウンド通知
- モバイルプッシュ通知
- 強いシグナルのみアラートオプション
📈 シグナル状態の説明
|ステータス
|意味
|⚪ 待機中
|セットアップ未検出 — 忍耐を保つ
|🟡 アプローチ中
|価格が潜在的な売りゾーンに入る — 準備する
|🟠 売りシグナル
|コンフルエンス条件達成 — 有効なエントリー
|🔴 強い売り
|最大コンフルエンス — 最高確率のセットアップ
|🟢 売られ過ぎ
|市場が下方に伸びすぎ — 新規売りを避ける
⚙️ 最適化された設定
Sniper ProはCrash 500用に最適化されたパラメーターで事前設定されています。チャートにアタッチするだけで、すぐにシグナルの受信を開始できます。
カスタマイズ可能なオプション：
- パネルの位置と色
- アラート設定（各タイプの切り替え）
- 強いシグナルのみアラートモード
- アプローチゾーンアラート
⚠️ 重要な注意事項
- シンボル制限： このインジケーターはCrash 500インデックス専用にライセンスされています。他のシンボルでは機能しません。
- 時間足： M1に最適化されていますが、すべての時間足に対応
- ブローカー： Derivで動作します。
🚀 今すぐあなたの優位性を手に入れよう
ギャンブルをやめて、Crash 500のエントリーをスナイプし始めたトレーダーの仲間入りをしましょう。
Crash 500 Sniper Pro — 精密なエントリー。より少ない損失。より多くの自信。