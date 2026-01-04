Crash 500 Sniper Pro
- Indicateurs
- Renier Nell
- Version: 2.0
- Activations: 5
🎯 CRASH 500 SNIPER PRO — Indicateur de Signaux de VENTE de Précision
Arrêtez de deviner. Commencez à sniper.
Crash 500 Sniper Pro est un indicateur de signaux de VENTE de niveau professionnel conçu exclusivement pour l'indice Crash 500. Construit sur un algorithme propriétaire de confluence à 6 facteurs, il identifie les zones de crash à haute probabilité avant qu'elles ne se produisent — vous donnant l'avantage pour entrer en vente avec confiance.
⚡ POURQUOI LES TRADERS CHOISISSENT SNIPER PRO
❌ Le Problème : La plupart des traders entrent en vente sur Crash 500 trop tôt ou trop tard. Ils se fient à leur intuition, à des indicateurs uniques ou à des signaux en retard — et se font stopper quand le marché monte brusquement contre eux.
✅ La Solution : Sniper Pro utilise une détection de confluence multifactorielle pour filtrer les configurations faibles. Il ne signale que lorsque plusieurs conditions de marché s'alignent — extrêmes RSI, changements de momentum, positionnement de tendance, anomalies de volume et patterns de price action — le tout calculé en temps réel.
Le résultat ? Moins de signaux. Plus de précision. De meilleures entrées.
🔥 FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
📊 SYSTÈME DE SIGNAUX INTELLIGENT
- Détection de Signaux à 3 Niveaux : Zone d'Approche → Signal de Vente → Vente Forte
- Indicateur de Force en Temps Réel : Voyez exactement la force de chaque configuration (0-100%)
- Alertes d'Avertissement Précoce : Recevez des notifications quand le prix approche de la zone de vente — avant que le signal ne se déclenche
🎨 TABLEAU DE BORD PROFESSIONNEL
- Panneau propre et moderne affichant l'état du signal en un coup d'œil
- Barre de force codée par couleur montrant la qualité de la configuration
- Design non intrusif gardant votre graphique propre
🔔 SYSTÈME D'ALERTES COMPLET
- Alertes popup
- Notifications sonores
- Notifications push mobiles
- Option d'alerte uniquement sur signaux FORTS
📈 ÉTATS DES SIGNAUX EXPLIQUÉS
|Statut
|Signification
|⚪ EN ATTENTE
|Aucune configuration détectée — restez patient
|🟡 APPROCHE
|Le prix entre dans une zone de vente potentielle — préparez-vous
|🟠 SIGNAL DE VENTE
|Conditions de confluence remplies — entrée valide
|🔴 VENTE FORTE
|Confluence maximale — configuration à plus haute probabilité
|🟢 SURVENDU
|Marché trop étendu à la baisse — évitez les nouvelles ventes
⚙️ PARAMÈTRES OPTIMISÉS
Sniper Pro est livré préconfiguré avec des paramètres optimisés pour Crash 500. Attachez-le simplement à votre graphique et commencez à recevoir des signaux immédiatement.
Options Personnalisables :
- Position et couleurs du panneau
- Préférences d'alertes (activer/désactiver chaque type)
- Mode d'alerte uniquement pour signaux forts
- Alertes de zone d'approche
⚠️ NOTES IMPORTANTES
- Restriction de Symbole : Cet indicateur est licencié exclusivement pour l'indice Crash 500. Il ne fonctionnera pas sur d'autres symboles.
- Unité de Temps : Optimisé pour M1 mais compatible avec toutes les unités de temps
- Courtier : Fonctionne avec Deriv.
🚀 OBTENEZ VOTRE AVANTAGE MAINTENANT
Rejoignez les traders qui ont arrêté de jouer et ont commencé à sniper leurs entrées sur Crash 500.
Crash 500 Sniper Pro — Entrées précises. Moins de pertes. Plus de confiance.