Se trata de una combinación de estrategias que integra los atributos duales delseguimiento de tendencias y de la caza de fondos y selección de máximos. Construye su lógica de negociación basándose en las reglas claras de"tres criterios de entrada, tres mecanismos de stop-profit y una regla de stop-loss". Los resultados de las pruebas retrospectivas son excepcionales, con un elevado ratio de Sharpe y una reducción máxima bien controlada. Sin más preámbulos, entremos de lleno en la lógica central de la estrategia.

I. Dimensiones fundamentales de la estrategia

La evaluación por parte de la estrategia de las tendencias del mercado y de las posiciones largas/cortas se basa principalmente en un completo sistema de señales compuesto por cuatro tipos de indicadores:

Sistema de medias móviles: Una combinación de medias móviles multiperiodo emparejadas con labanda media de las Bandas de Bollinger sirve como ancla central para determinar las direcciones de las tendencias. Indicador Oscilador: Elindicador KDJ se utiliza para juzgar el estado de sobrecompra/sobreventa de los precios y captar posibles puntos de inversión. Acción del precio: La continuidad de una tendencia se confirma identificando los patrones de ruptura demáximos y mínimos en plazos clave. Indicador de bandas de Bollinger: El grado de desviación entre el precio y la banda media de las Bandas de Bollinger se observa para ayudar a juzgar la fuerza de la tendencia y la probabilidad de inversión.

II. Tres criterios de entrada (se permite la entrada si se cumple cualquiera de ellos)

La lógica de entrada de la estrategia se divide en dos direcciones principales:con tendencia y contra tendencia. Las reglas para entrar en largo y en corto son simétricas. A continuación se muestra una ilustración basada enposiciones largas:

Trend Golden Cross Entry (With-Trend Swing Trading) El precio se mantiene por encima de la media móvil de largo plazo y de la banda media de las Bandas de Bollinger simultáneamente, y el indicador KDJ muestra un patrón alcista en el que lalínea K cruza por encima de la línea D. Se trata de una señal de adición con tendencia en la fase de continuación de una tendencia. Breakout Entry (Intensificación de la tendencia) El precio se mantiene por encima de la media móvil de largo plazo y efectivamente rompe a través delmáximo del marco temporal reciente, lo que indica una nueva mejora del impulso de la tendencia. Esta es la señal de entrada principal para el seguimiento de la tendencia. Oversold Bottom-Hunting Entry (Counter-Trend Reversal) Lalínea J del indicador KDJ entra en una zona de sobreventa extrema, presentando una oportunidad para apostar por un rebote del precio a corto plazo. Esta señal requiere un juicio exhaustivo en conjunción con el entorno tendencial para evitar operaciones ciegas contra tendencia en un mercado de fuerte tendencia.

La lógica delas posiciones cortas es completamente simétrica a la de las posiciones largas. Se permite la entrada si se cumple alguna de las tres condiciones siguientes: el precio se mantiene por debajo tanto de la media móvil como de la banda media de las Bandas de Bollinger junto con un patrón KDJ bajista; el precio rompe por debajo del mínimo reciente; o la línea J entra en una zona de sobrecompra extrema.

III. Reglas de Salida Refinadas (Tres Mecanismos Stop-Profit + Una Regla Stop-Loss)

Las reglas de salida de la estrategia son la clave para controlar las caídas y bloquear los beneficios. Se dividen en dos módulos: stop-profit y stop-loss. Las reglas de stop-profit están diseñadas jerárquicamente para equilibrar la realización de beneficios y la extensión de la tendencia:

Tres mecanismos de Stop-Profit Stop-Profit con objetivo de beneficio : Salga activamente de la posición cuando el beneficio flotante de la participación alcance los puntos objetivo preestablecidos.

: Salga activamente de la posición cuando el beneficio flotante de la participación alcance los puntos objetivo preestablecidos. Stop-Profit de inversión del indicador : Se activa una señal de stop-profit cuando el sistema de medias móviles muestra un cruce inverso , indicando una alta probabilidad de cambio de tendencia.

: Se activa una señal de stop-profit cuando el sistema de medias móviles muestra un , indicando una alta probabilidad de cambio de tendencia. Pullback Magnitude Stop-Profit: Se divide en dos escenarios. Si el beneficio no alcanza el ratio preestablecido, se cierra la posición una vez que el precio retrocede una cierta magnitud; si el beneficio supera el ratio preestablecido, se amplía el umbral de retroceso para obtener más ganancias de la extensión de la tendencia. Regla rígida de stop loss Salga incondicionalmente de la posición para detener las pérdidas cuando la pérdida de mantenimiento alcance los puntos preestablecidos, o cuando surjan señales como un cruce inverso de medias móviles o una ruptura del precio de máximos/mínimos recientes en dirección contraria. Esto evita que las pérdidas se amplíen debido a la obstinación en mantener posiciones perdedoras.