Es handelt sich um eine Strategiekombination, die die beiden AttributeTrendfolge und Bottom-Hunting & Top-Picking in sich vereint. Ihre Handelslogik basiert auf den klaren Regeln"drei Einstiegskriterien, drei Stop-Profit-Mechanismen und eine Stop-Loss-Regel". Die Backtest-Performance ist hervorragend, mit einer hohen Sharpe Ratio und einem gut kontrollierten maximalen Drawdown. Lassen Sie uns ohne Umschweife direkt in die Kernlogik der Strategie eintauchen.

I. Zentrale Beurteilungsdimensionen der Strategie

Die Einschätzung von Markttrends und Long-/Short-Positionen durch die Strategie basiert in erster Linie auf einem umfassenden Signalsystem, das aus vier Arten von Indikatoren besteht:

Gleitendes Durchschnittssystem: Eine Kombination aus gleitenden Mehrperioden-Durchschnitten, gepaart mit demmittleren Band der Bollinger-Bänder , dient als zentraler Anker zur Bestimmung der Trendrichtung. Oszillator-Indikator: DerKDJ-Indikator wird verwendet, um den überkauften/überverkauften Status der Kurse zu beurteilen und potenzielle Umkehrpunkte zu erfassen. Kursentwicklung: Die Kontinuität eines Trends wird durch die Identifizierung von Ausbruchsmustern vonHöchst- und Tiefstständen innerhalb wichtiger Zeitrahmen bestätigt. Bollinger-Bänder-Indikator: Der Grad der Abweichung zwischen dem Preis und dem mittleren Band der Bollinger Bänder wird beobachtet, um die Trendstärke und die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr zu beurteilen.

II. Drei Einstiegskriterien (der Einstieg ist zulässig, wenn eines der Kriterien erfüllt ist)

Die Einstiegslogik der Strategie ist in zwei Hauptrichtungen unterteilt:mit dem Trend und gegen den Trend. Die Regeln für Long- und Short-Positionen sind symmetrisch. Nachfolgend finden Sie eine Illustration, die aufLong-Positionen basiert:

Trend Golden Cross Entry (With-Trend Swing Trading) Der Kurs bleibt gleichzeitig über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt und dem mittleren Band der Bollinger Bänder, und der KDJ-Indikator zeigt ein bullisches Muster, bei dem dieK-Linie die D-Linie überkreuzt. Dies ist ein trendbegleitendes Zusatzsignal in der Fortsetzungsphase eines Trends. Breakout Entry (Trendverstärkung) Der Kurs bleibt über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt und durchbricht effektiv dasHoch des letzten Zeitrahmens, was auf eine weitere Verstärkung des Trendmomentums hinweist. Dies ist das wichtigste Einstiegssignal für die Trendfolge. Oversold Bottom-Hunting Entry (Counter-Trend Reversal) DieJ-Linie des KDJ-Indikators tritt in eine extrem überverkaufte Zone ein und bietet die Gelegenheit, auf eine kurzfristige Kurserholung zu setzen. Dieses Signal erfordert ein umfassendes Urteilsvermögen in Verbindung mit dem Trendumfeld, um blinde Gegentrend-Operationen in einem stark tendierenden Markt zu vermeiden.

Die Logik fürShort-Positionen ist völlig symmetrisch zu derjenigen für Long-Positionen. Ein Einstieg ist möglich, wenn eine der folgenden drei Bedingungen erfüllt ist: Der Kurs bleibt sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt als auch unter dem mittleren Band der Bollinger Bänder zusammen mit einem bärischen KDJ-Muster; der Kurs bricht unter das jüngste Tief; oder die J-Linie tritt in eine extrem überkaufte Zone ein.

III. Verfeinerte Ausstiegsregeln (drei Stop-Profit-Mechanismen + eine Stop-Loss-Regel)

Die Ausstiegsregeln der Strategie sind der Schlüssel, um Drawdowns zu kontrollieren und Gewinne zu sichern. Sie sind in zwei Module unterteilt: Stop-Profit und Stop-Loss. Die Stop-Profit-Regeln sind hierarchisch aufgebaut, um ein Gleichgewicht zwischen Gewinnrealisierung und Trendverlängerung herzustellen:

Drei Stop-Profit-Mechanismen Gewinnziel-Stop-Profit : Aktiver Ausstieg aus der Position, wenn der gleitende Gewinn des Betriebs die voreingestellten Zielpunkte erreicht.

: Aktiver Ausstieg aus der Position, wenn der gleitende Gewinn des Betriebs die voreingestellten Zielpunkte erreicht. Indikator Umkehrung Stop-Profit : Ein Stop-Profit-Signal wird ausgelöst, wenn das System des gleitenden Durchschnitts ein umgekehrtes Kreuz zeigt, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr hinweist.

: Ein Stop-Profit-Signal wird ausgelöst, wenn das System des gleitenden Durchschnitts ein zeigt, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr hinweist. Stop-Profit-Signal bei einem Rückschlag: Hier werden zwei Szenarien unterschieden. Erreicht der Gewinn nicht das voreingestellte Verhältnis, schließen Sie die Position, sobald der Kurs um eine bestimmte Größenordnung zurückgeht; übersteigt der Gewinn das voreingestellte Verhältnis, erweitern Sie die Pullback-Schwelle, um weitere Gewinne aus der Trendverlängerung zu erzielen. Starre Stop-Loss-Regel Verlassen Sie die Position unbedingt, um den Verlust zu stoppen, wenn der Halteverlust die voreingestellten Punkte erreicht, oder wenn Signale wie ein gleitender Durchschnitt, der sich umkehrt, oder ein Preisdurchbruch der jüngsten Höchst-/Tiefstwerte in die entgegengesetzte Richtung auftreten. Dadurch wird verhindert, dass sich die Verluste durch das sture Festhalten an Verlustpositionen ausweiten.