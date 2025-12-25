Aurex AI
Visión general
Aurex AI es un sistema profesional de comercio automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.
El Asesor Experto está diseñado para los comerciantes que valoran la disciplina, el riesgo controlado, y la coherencia, en lugar de alta frecuencia o el comercio agresivo. Aurex AI negocia selectivamente, con un límite estricto de una operación por día, asegurando una ejecución centrada en la calidad en lugar de overtrading.
El sistema se basa en una estrategia de negociación real de estilo institucional, mejorada por una capa de filtrado de mercado basada en IA que mejora la sincronización de la entrada y la calidad de la negociación.
Estructura de precios de lanzamiento
Aurex AI se lanza con un modelo de precios de lanzamiento limitado para recompensar a los primeros usuarios.
Precio de lanzamiento: 50 $
(sólo las 10 primeras ventas - quedan 2 copias a 50 $)
Después de las 10 primeras ventas:
El precio aumenta a 150 $.
Aumentos continuos:
El precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales
Precio final: $499
Una vez que un nivel de precios se agota, el precio aumenta de forma permanente.
Los primeros compradores fijan su precio y reciben todas las actualizaciones futuras.
Señal de trading en vivo
Una señal de trading en vivo verificada está disponible a través del servicio oficial MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/en/signals/2350419
La señal permite a los usuarios revisar:
Historial completo de operaciones
Reducción y comportamiento del riesgo
Estadísticas de la cuenta
Consistencia del rendimiento a largo plazo
Estrategia principal (marco institucional)
Aurex AI opera utilizando un modelo de trading institucional basado en reglas.
La estrategia incluye:
-
Estructura del mercado y sesgo direccional
-
Zonas de reacción de precios de alta probabilidad
-
Comportamiento de ejecución consciente de la liquidez
-
Lógica basada en la sesión y alineada con la volatilidad
Todas las entradas, salidas y reglas de Stop Loss están predefinidas y son deterministas.
El EA no se basa en sistemas de rejilla, martingala o técnicas agresivas de recuperación.
Componente de IA - Filtrado inteligente del mercado
El componente AI en Aurex AI se utiliza estrictamente como una capa de filtrado y confirmación.
AI se utiliza para:
-
Filtrar las condiciones desfavorables del mercado
-
Identificar los períodos en los que es probable que aumente el volumen y la participación
-
Evitar fases de mercado aleatorias o de baja liquidez
-
Mejorar el momento de entrada en configuraciones institucionales válidas
La IA no genera operaciones, predice el precio ni anula las reglas de riesgo.
La ejecución final sigue siempre la lógica de la estrategia institucional.
Visión general de las reglas de negociación
-
Máximo 1 operación al día
-
Las operaciones sólo se ejecutan cuando se dan todas las condiciones
-
Sin negociación forzada ni continua
-
Ejecución totalmente automatizada
Gestión del riesgo
Aurex AI sigue una estricta disciplina de riesgo:
-
Stop Loss en cada operación
-
Una posición activa cada vez
-
Sin estrategias de rejilla
-
Sin martingala
-
No se promedian las operaciones perdedoras
El comportamiento del riesgo es totalmente configurable mediante entradas.
CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS
Dimensionamiento de la posición y control del riesgo
Aurex AI soporta múltiples métodos de dimensionamiento de posiciones:
-
Auto AI Risk (Recomendado)
Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de:
-
Saldo de la cuenta
-
Distancia Stop Loss
-
Lógica interna de la IA
-
-
Porcentaje del saldo de la cuenta
Arriesga un porcentaje fijo del saldo de la cuenta por operación.
-
Importe fijo (divisa de la cuenta)
Arriesga un importe monetario fijo por operación (por ejemplo, 100 $, 250 $).
-
Tamaño de Lote Fijo
Utiliza un tamaño de lote constante por operación.
Niveles de Riesgo Auto AI (Importante)
Los niveles de riesgo Bajo / Medio / Alto / Extremo sólo se utilizan cuando el Tamaño de Posición está establecido en Auto AI Risk.
-
Cuando se selecciona Auto AI Risk, la exposición de la operación está controlada por el nivel elegido:
-
Bajo - Exposición conservadora
-
Medio (por defecto) - Riesgo equilibrado
-
Alto - Mayor exposición
-
Extremo - Exposición agresiva
-
-
Si se selecciona cualquier otro método de dimensionamiento de posiciones
(Basado en porcentaje, Importe fijo o Lote fijo)
los niveles de riesgo Auto AI se desactivan y no se aplican, ya que están exclusivamente vinculados al sistema Auto AI.
Esto asegura un comportamiento de riesgo predecible y transparente en todo momento.
Modo Recuperación
Recuperación controlada opcional tras un Stop Loss:
-
Multiplicador de lotes ajustable
-
Número limitado de operaciones de recuperación
-
Sin martingala y con límite interno
Protección del diferencial
Evita las operaciones con diferenciales excesivos.
(Se recomienda mantener activada para el Oro)
Activación de la IA (IMPORTANTE - OBLIGATORIO)
⚠ O bligatorio después de la compra
Después de comprar Aurex AI en el Mercado MQL5, debe ponerse en contacto con el vendedor a través del sistema de mensajería MQL5 para activar la funcionalidad AI.
Sin completar la activación de la IA:
❗ El Asesor Experto NO funcionará y no colocará operaciones.
La activación es sencilla y totalmente guiada.
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M15
Modo de negociación: Totalmente automatizado
Operaciones máximas: 1 por día
Configuración por defecto: Optimizado y recomendado
Aviso del broker
Todo el desarrollo y las pruebas se llevaron a cabo utilizando IC Markets.
Los resultados pueden variar con diferentes brokers debido a los spreads, velocidad de ejecución y liquidez.
Ventas y Autenticidad
Aurex AI se vende exclusivamente a través del Mercado MQL5.
Cualquier venta externa no está autorizada y no se admite.
Soporte
El soporte se proporciona a través del sistema de mensajería MQL5 después de la compra.
Descargo de responsabilidad
Operar con instrumentos financieros implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.
