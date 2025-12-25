Visión general

Aurex AI es un sistema profesional de comercio automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.

El Asesor Experto está diseñado para los comerciantes que valoran la disciplina, el riesgo controlado, y la coherencia, en lugar de alta frecuencia o el comercio agresivo. Aurex AI negocia selectivamente, con un límite estricto de una operación por día, asegurando una ejecución centrada en la calidad en lugar de overtrading.

El sistema se basa en una estrategia de negociación real de estilo institucional, mejorada por una capa de filtrado de mercado basada en IA que mejora la sincronización de la entrada y la calidad de la negociación.

Estructura de precios de lanzamiento

Aurex AI se lanza con un modelo de precios de lanzamiento limitado para recompensar a los primeros usuarios.

Precio de lanzamiento: 50 $

(sólo las 10 primeras ventas - quedan 2 copias a 50 $)

Después de las 10 primeras ventas:

El precio aumenta a 150 $.

Aumentos continuos:

El precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales

Precio final: $499

Una vez que un nivel de precios se agota, el precio aumenta de forma permanente.

Los primeros compradores fijan su precio y reciben todas las actualizaciones futuras.

Señal de trading en vivo Una señal de trading en vivo verificada está disponible a través del servicio oficial MQL5 Signals: https://www.mql5.com/en/signals/2350419 La señal permite a los usuarios revisar:



Historial completo de operaciones



Reducción y comportamiento del riesgo



Estadísticas de la cuenta



Consistencia del rendimiento a largo plazo

Estrategia principal (marco institucional)

Aurex AI opera utilizando un modelo de trading institucional basado en reglas.

La estrategia incluye:

Estructura del mercado y sesgo direccional

Zonas de reacción de precios de alta probabilidad

Comportamiento de ejecución consciente de la liquidez

Lógica basada en la sesión y alineada con la volatilidad

Todas las entradas, salidas y reglas de Stop Loss están predefinidas y son deterministas.

El EA no se basa en sistemas de rejilla, martingala o técnicas agresivas de recuperación.

Componente de IA - Filtrado inteligente del mercado

El componente AI en Aurex AI se utiliza estrictamente como una capa de filtrado y confirmación.

AI se utiliza para:

Filtrar las condiciones desfavorables del mercado

Identificar los períodos en los que es probable que aumente el volumen y la participación

Evitar fases de mercado aleatorias o de baja liquidez

Mejorar el momento de entrada en configuraciones institucionales válidas

La IA no genera operaciones, predice el precio ni anula las reglas de riesgo.

La ejecución final sigue siempre la lógica de la estrategia institucional.

Visión general de las reglas de negociación

Máximo 1 operación al día

Las operaciones sólo se ejecutan cuando se dan todas las condiciones

Sin negociación forzada ni continua

Ejecución totalmente automatizada

Gestión del riesgo

Aurex AI sigue una estricta disciplina de riesgo:

Stop Loss en cada operación

Una posición activa cada vez

Sin estrategias de rejilla

Sin martingala

No se promedian las operaciones perdedoras

El comportamiento del riesgo es totalmente configurable mediante entradas.

CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS

Dimensionamiento de la posición y control del riesgo

Aurex AI soporta múltiples métodos de dimensionamiento de posiciones:

Auto AI Risk (Recomendado)

Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de: Saldo de la cuenta Distancia Stop Loss Lógica interna de la IA

Porcentaje del saldo de la cuenta

Arriesga un porcentaje fijo del saldo de la cuenta por operación.

Importe fijo (divisa de la cuenta)

Arriesga un importe monetario fijo por operación (por ejemplo, 100 $, 250 $).

Tamaño de Lote Fijo

Utiliza un tamaño de lote constante por operación.



Niveles de Riesgo Auto AI (Importante)

Los niveles de riesgo Bajo / Medio / Alto / Extremo sólo se utilizan cuando el Tamaño de Posición está establecido en Auto AI Risk.

Cuando se selecciona Auto AI Risk , la exposición de la operación está controlada por el nivel elegido: Bajo - Exposición conservadora Medio (por defecto) - Riesgo equilibrado Alto - Mayor exposición Extremo - Exposición agresiva

Si se selecciona cualquier otro método de dimensionamiento de posiciones

(Basado en porcentaje, Importe fijo o Lote fijo)

los niveles de riesgo Auto AI se desactivan y no se aplican, ya que están exclusivamente vinculados al sistema Auto AI.

Esto asegura un comportamiento de riesgo predecible y transparente en todo momento.

Modo Recuperación

Recuperación controlada opcional tras un Stop Loss:

Multiplicador de lotes ajustable

Número limitado de operaciones de recuperación

Sin martingala y con límite interno

Protección del diferencial

Evita las operaciones con diferenciales excesivos.

(Se recomienda mantener activada para el Oro)

Activación de la IA (IMPORTANTE - OBLIGATORIO) ⚠ O bligatorio después de la compra Después de comprar Aurex AI en el Mercado MQL5, debe ponerse en contacto con el vendedor a través del sistema de mensajería MQL5 para activar la funcionalidad AI. Sin completar la activación de la IA:

❗ El Asesor Experto NO funcionará y no colocará operaciones. La activación es sencilla y totalmente guiada.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M15

Modo de negociación: Totalmente automatizado

Operaciones máximas: 1 por día

Configuración por defecto: Optimizado y recomendado

Aviso del broker Todo el desarrollo y las pruebas se llevaron a cabo utilizando IC Markets.

Los resultados pueden variar con diferentes brokers debido a los spreads, velocidad de ejecución y liquidez.

Ventas y Autenticidad Aurex AI se vende exclusivamente a través del Mercado MQL5.

Cualquier venta externa no está autorizada y no se admite.

Soporte

El soporte se proporciona a través del sistema de mensajería MQL5 después de la compra.

Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.