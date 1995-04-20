Constant Volume Calculator MT4

Este es un indicador de ayuda gratuito para MT4 que ayudará a los operadores a configurar sus gráficos de volumen constante en función de su estilo de negociación.

Calculará el número de ticks que su gráfico de volumen constante debe tener en función de los siguientes estilos de negociación:

  1. Scalper
  2. Day trader activo
  3. Operador diario
  4. Operador Swing
  5. Operador de posición

Vídeo de instrucciones adjunto.

¡Que aproveche!


