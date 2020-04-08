L3 Banker Fund Flow Trend Oscillator v5 es una simple traducción del trabajo de blackcat de pine script (lenguaje utilizado por la plataforma TradingView) a mql5.

Genera señales de compra y venta cuando dos buffers calculados se cruzan en el territorio de sobreventa y sobrecompra del oscilador.

La versión actual no ofrece ninguna entrada modificable, pero podría añadirse fácilmente en la versión modificada si se solicita.