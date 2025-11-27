L3 Banker Fund Flow Trend Oscillator v5 ist eine einfache Übersetzung der Arbeit von blackcat aus dem Pine-Skript (Sprache der TradingView-Plattform) in mql5.

Er generiert Kauf- und Verkaufssignale, wenn sich zwei berechnete Puffer im überverkauften und überkauften Bereich des Oszillators überkreuzen.

Die aktuelle Version bietet keine veränderbaren Eingaben, kann aber in der modifizierten Version leicht hinzugefügt werden, wenn dies gewünscht wird.