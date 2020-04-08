Premium SMC Indicator For MT4

LA VERSIÓN REAL NO ESTÁ ACTUALIZADA, PARA LA VERSIÓN REAL... WHATSAPP [+254757868747] ENVÍO EL ARCHIVO DIRECTAMENTE

Indicador Premium Smart Money Concepts (SMC ) - BOS | CHoCH | FVG | OB | Zonas de Liquidez

- Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHoCH)
- Fair Value Gaps (FVG) con zonas automáticas
- Detección de bloques de órdenes (OB)
- Zonas de liquidez y marcadores de inducción
- Alertas de señales SMR clave
- Gráficos claros, personalizables y fáciles de usar para principiantes
- Funciona en cualquier par, cualquier marco temporal


- Lógica SMC de confianza construida para MetaTrader 4

- Señales en tiempo real, sin retrasos ni repintados
- Mejora la toma de decisiones y la precisión de entrada

- Diseñado para operadores nuevos y profesionales


WhatsApp:[https://wa.me/254757868747](https://wa.me/254757868747)


Productos recomendados
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Diamond Pattern
Ugur Oezcan
5 (1)
Indicadores
La parte superior e inferior del diamante son patrones de inversión. Representan un repunte hasta un nuevo máximo con una caída hasta un nivel de soporte, seguido de un repunte hasta un nuevo máximo y un rápido descenso, rompiendo el nivel de soporte para hacer un mínimo más alto. El rebote desde el mínimo superior va seguido de un repunte, pero con un máximo inferior. Una vez identificado este comportamiento, los precios rompen la línea de tendencia que conecta el primer y el segundo mínimo y c
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT4, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Cornucopia
Wen Huang
4.83 (6)
Indicadores
1. en que el número de herramientas disponibles y la demanda de herramientas por parte de los compradores determinan el precio. Identifica en el gráfico las áreas donde la demanda abruma a la oferta (áreas de demanda), las áreas que impulsan el aumento de los precios o las áreas donde la oferta abruma a la demanda (áreas de oferta), impulsando la caída de los precios. La mayoría de los comerciantes de oferta y demanda esperan que los precios entren en estas áreas donde se ha producido la princi
FREE
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y da señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Posibilidad de predecir la probabilidad de un cambio de tenden
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Indicador de tendencia de la señal. Detecta la dirección de la tendencia y se colorea en consecuencia. Incorpora alertas sonoras y visuales cuando cambian las tendencias. Puede enviar notificaciones a su teléfono o correo electrónico. Permite operar en Tendencia y Contratendencia. Funciona en todos los plazos, todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas. Se puede utilizar con opciones binarias. Características distintivas Sin redibujado; Ajustes sencillos y claros; Cuatr
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Indicadores
Apollo Volume Profile es un indicador que determina la dirección del movimiento del mercado mediante el análisis de volumen. El indicador es muy fácil de usar. Este indicador muestra claramente la proporción de vendedores y compradores en el mercado, según el marco de tiempo utilizado. El indicador se puede utilizar como base para cualquier sistema comercial. El indicador no vuelve a dibujar sus señales. Este indicador se puede utilizar para operar con cualquier instrumento financiero, como divi
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicadores
Indicador de comercio fácil: ¡tu camino hacia las operaciones rentables! ¡Trabaja en cualquier marco temporal! ¡Maximiza tus ganancias con operaciones precisas y asertivas! ️ Opere con comodidad - ¡el indicador hace el análisis y usted sólo abre la orden en la dirección en la que el indicador le muestra! ¡Panel exclusivo con contador de operaciones pasadas y seguimiento de precisión! ¡Simplifica tu análisis, aumenta tu rendimiento y opera con confianza!
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Supply and Demand Multi Timeframe Indicator
Roman Zhitnik
4.5 (2)
Indicadores
Esta es una versión multi timeframe del indicador de Oferta y Demanda . Le permite analizar un gráfico utilizando la ley de la oferta y la demanda en tres marcos temporales diferentes a la vez. Verá zonas de ventas y compras y determinará los puntos más rentables para abrir posiciones. El indicador se basa en el principio de la fractalidad del mercado. Las zonas de oferta y demanda muestran los lugares en los que un comprador o vendedor fuerte ha hecho que el precio se invierta y cambie de direc
Elliots Triangle
Stephen Reynolds
Indicadores
El Triángulo de Elliot está tomado de 1 de los 13 patrones dentro de la Teoría de la Onda de Elliot que dice que el comportamiento social o de la multitud tiende a invertirse en patrones reconocibles y de los cuales revelan un patrón estructural que aparece en la naturaleza, así como la psicología de masas de los participantes en el comercio. A partir de esto, ha ideado varios patrones identificables que aparecen en los precios del mercado. Uno de ellos es el que he denominado Triángulo de Elli
FREE
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Top Quantum Entry MT4 indicador que da señales para entrar en operaciones. Puntos de entrada perfectos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices. Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 ¡¡¡ El indicador 100% no se repinta!!! ¡Si una señal aparece, no desaparece más! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
TradeStatistics
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador de estadísticas de negociación notifica al operador los ingresos agregados de la cuenta de negociación para diferentes intervalos de tiempo. El indicador tiene una amplia configuración de visualización en el gráfico. Se puede elegir uno de los dos idiomas de visualización del gráfico: inglés y ruso. Ajustes Idioma del indicador (ENG, RUS) - Seleccione el idioma que se mostrará en el gráfico; Para controlar la magia (-1: cualquier magia) - Introducir la Magia para el control (-1: cu
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
TradingDesk
Christian Weilinger
4 (1)
Indicadores
TradingDesk - Analizador de Rendimiento MT4 Para probar el indicador descargue la versión Demo gratuita aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/40471 TradingDesk analiza los datos históricos de MetaTrader 4 por Símbolo, Número Mágico, Operación o Comentario. Todas estas evaluaciones se mostrarán en tiempo real en la ventana de su gráfico de MetaTrader 4. Toda esta información se mostrará en los siguientes cuadros de mando: información de la cuenta La información general sobre la cuenta s
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en la dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de un
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
El indicador Point61 es el resultado de muchos años de seguimiento del comportamiento de los precios de los pares de divisas y los metales. No es ningún secreto que, en tiempos de incertidumbre, los operadores buscan posibles niveles de soporte y resistencia, el punto en el que el precio debería detener su movimiento. Existen 2 escenarios posibles en estos puntos: 1 . Retroceso (corrección) a la dirección opuesta; 2 . Avance para continuar el movimiento. Muy a menudo estos puntos se util
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indicadores
Forex Gump Trend es un indicador universal para la determinación altamente efectiva de la dirección de la tendencia. Si identifica la tendencia correctamente, este es el 95% del éxito comercial, ya que podrá abrir operaciones en la dirección del movimiento del precio y beneficiarse de ello. El indicador de tendencia Forex Gump ayuda a los operadores con un alto grado de eficiencia a determinar la dirección de la tendencia actual, así como los puntos de inversión de la tendencia. La dirección de
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicadores
El indicador de los indicadores. La técnica más poderosa para determinar la fuerza de la tendencia Forex en 2023. Hemos perfeccionado Supreme Commander para que calcule una media de los indicadores seleccionados (hasta 16) y el marco temporal seleccionado (todos) con el resultado de una única tendencia que indica el potencial de compra y venta. Incluye los siguientes indicadores Oscilador Acelerador/Decelerador Índice de movimiento direccional medio Oscilador Impresionante; Toros y Osos Índice d
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
El indicador AX Forex MT4 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Este potente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario