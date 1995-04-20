Renko Brick Pro MT4

Renko Brick Pro - Indicador Renko avanzado para MT4

Ladrillos Renko profesionales con dimensionamiento ATR inteligente y buffers de integración EA listos para usar.

Los gráficos Renko eliminan el ruido del mercado creando ladrillos sólo cuando el precio se mueve una cantidad específica. A diferencia de los gráficos de precios tradicionales, cada ladrillo representa el mismo movimiento de precios, dándole una identificación de tendencia más limpia y mejores puntos de entrada.

Este indicador lleva el verdadero análisis Renko a MT4 con cálculos inteligentes de ladrillos basados en ATR que se adaptan automáticamente a la volatilidad del mercado. Se acabaron las suposiciones sobre el tamaño de los ladrillos y los parámetros fijos que no coinciden con las condiciones actuales del mercado.

Integración completa de EA simplificada

Dos Potentes Buffers Expuestos

Buffer de Tendencia : Proporciona señales claras de compra/venta (1 = tendencia alcista, -1 = tendencia bajista)

: Proporciona señales claras de compra/venta (1 = tendencia alcista, -1 = tendencia bajista) Buffer deCierre Renko: Proporciona valores exactos de cierre Renko para cálculos precisos

El búfer de tendencia es su puerta de entrada directa a la negociación automatizada rentable. En lugar de un complejo análisis de la acción del precio, su EA obtiene simples valores de 1 o -1 que le indican instantáneamente la dirección del mercado. Cuando el buffer muestra 1, el mercado tiende al alza - perfecto para señales de compra. Cuando muestra -1, el mercado tiende a la baja - ideal para entradas de venta. Esto elimina las conjeturas y proporciona a su EA una detección de tendencia sólida como una roca.

La integración directa significa que puede crear sistemas de trading automatizados completos en minutos, no en horas. Los buffers se encargan de todos los cálculos de Renko mientras su EA se centra en la gestión de las operaciones.

Visualización de Renko

Superposición de gráficos profesional : Visualización limpia y sin distracciones de los ladrillos Renko directamente en sus gráficos MT4 existentes - sin necesidad de cambiar entre tipos de gráficos o abrir ventanas separadas.

: Visualización limpia y sin distracciones de los ladrillos Renko directamente en sus gráficos MT4 existentes - sin necesidad de cambiar entre tipos de gráficos o abrir ventanas separadas. Personalización Visual Completa : Elija sus propios colores para los ladrillos de tendencia alcista/bajista, ajuste los estilos de los bordes y modifique las dimensiones de los ladrillos para que se adapten perfectamente a su configuración de trading

: Elija sus propios colores para los ladrillos de tendencia alcista/bajista, ajuste los estilos de los bordes y modifique las dimensiones de los ladrillos para que se adapten perfectamente a su configuración de trading Número de ladrillos ajustable (10-280 ladrillos) para adaptarse a su estilo de negociación

Formación de ladrillos en tiempo real con resaltado de ladrillos no confirmados

Características técnicas

Dimensionamiento inteligente de ladrillos basado en ATR

Sin repintado - las señales confirmadas permanecen confirmadas

Optimizado para operar en tiempo real

Funciona en todos los plazos y símbolos

Perfecto para

Operadores que crean sistemas Renko automatizados

Operadores manuales que desean una acción del precio más limpia

Desarrolladores que creen EAs de Renko personalizados

Cualquiera que busque una identificación de tendencia fiable

Ejemplo de acceso al búfer

double trend = iCustom ( _Symbol , 0 , "Renko Brick Pro" , 0 , 0 ); double renko_close = iCustom ( _Symbol , 0 , "Renko Brick Pro" , 1 , 0 );

¿Necesita un EA completo construido alrededor de estas señales? Póngase en contacto con nosotros para el desarrollo de EA personalizados.

Póngase en contacto con nosotros para convertir indicadores Pine Script a MQL5 - somos especialistas en conversiones precisas de TradingView a MetaTrader.



