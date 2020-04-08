Visual Vortex Signal Indicator

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.





Indicador Visual Vortex Signal

El Indicador Visual Vortex Signal es su camino para explorar las condiciones dinámicas del mercado y refinar su estrategia de trading. Este indicador no está optimizado, está diseñado intencionadamente para que los operadores lo ajusten y perfeccionen según sus preferencias y objetivos. Al tomar el control total de sus parámetros, puede adaptarlo para complementar su enfoque de negociación.

Cómo funciona

El Indicador Visual Vortex Signal aprovecha la potencia del Indicador Vortex (VI), una sólida herramienta técnica inspirada en el flujo natural de las tendencias del mercado. Identifica la fuerza y la dirección de los movimientos de los precios, ayudándole a tomar decisiones basadas en datos. Al analizar la relación entre los vectores de tendencia positivos y negativos, este indicador ofrece una imagen clara de las continuaciones de tendencia, los retrocesos y los periodos de consolidación.

Principales características:

Dirección y fuerza de la tendencia:

El indicador calcula dos líneas dinámicas: VI+ (línea positiva) y VI- (línea negativa).

Los cruces entre estas líneas revelan posibles cambios de tendencia.

Las líneas divergentes indican la fuerza de la tendencia, mientras que las líneas convergentes señalan una posible consolidación o un debilitamiento del impulso.

Alertas de señales:

Genere señales precisas de entrada y salida supervisando las intersecciones de las líneas.

Personalice las alertas de cambio de tendencia para adaptarlas a su estilo de negociación.

Versatilidad:

Funciona a través de múltiples marcos de tiempo: escaladores, swing traders e inversores a largo plazo pueden beneficiarse.

Aplicable a divisas, acciones, índices y materias primas, ofreciendo flexibilidad en diversos mercados.

Estrategia y lógica de entrada

El indicador Visual Vortex Signal se basa en el principio de la dinámica de tendencias:

Señal alcista:

Cuando VI+ cruza por encima de VI-, señala el inicio de una tendencia alcista.

Los operadores pueden considerar entrar en posiciones largas cuando el cruce se confirma con confluencias adicionales (por ejemplo, zonas de soporte o medias móviles).

Señal bajista:

Cuando VI- cruza por encima de VI+, indica una tendencia bajista.

Ideal para entradas cortas, sobre todo cuando se alinea con niveles de resistencia o impulso bajista.

Zonas neutras:

Los periodos en los que VI+ y VI- se mueven lateralmente o están estrechamente entrelazados sugieren un mercado dentro de un rango.

Los operadores pueden evitar tomar posiciones o emplear estrategias de negociación de rango durante estas fases.

Análisis de la fuerza de la tendencia:

Las brechas más grandes entre VI+ y VI- confirman tendencias fuertes, mientras que las brechas más pequeñas advierten de posibles retrocesos.

Utilice esta información para mantener las operaciones más tiempo durante las tendencias fuertes o para salir antes cuando las tendencias se debiliten.

Personalización

Los parámetros del indicador son totalmente ajustables, lo que le permite:

Ajustar la sensibilidad a su estilo de negociación preferido.

Ajustar la configuración de las alertas para resaltar las señales significativas.

Combinarlo con otras herramientas para crear un sistema de trading robusto.

Notas importantes

No optimizado: Este indicador está diseñado como una herramienta flexible para que usted lo optimice. Ajuste su configuración para alinearse con sus preferencias de negociación únicas.

Compatibilidad: Se integra perfectamente con MetaTrader 5 (MT5) y se adapta a varios instrumentos de trading.

¿Por qué elegir el Indicador Visual Vortex Signal?

Obtenga una comprensión más profunda de la dinámica de las tendencias.

Identifique configuraciones comerciales de alta probabilidad con claridad y confianza.

Optimícelo para que coincida con sus objetivos de trading y maximice su potencial.