Errores, fallos, preguntas - página 924
Se necesitan detalles.
¿Qué corredor, qué construcción, cuál fue la acción?
¿Comprar o vender?
Por alguna razón, un programa previamente compilado con normalidad da errores en la recompilación. Y todos ellos están absolutamente compilados antes. Sobre todo se refiere a errores en SymbolInfo.mqh
SymbolInfo.mqh da los mismos errores cuando se compila. Por ejemplo:
SYMBOL_DIGITS' - identificador no declarado SymbolInfo.mqh 227 33
'SymbolInfoInteger' - no se puede aplicar ninguna de las sobrecargas a la llamada de función SymbolInfo.mqh 227 8
'SYMBOL_TRADE_EXEMODE' - identificador no declarado SymbolInfo.mqh 229 33
'SymbolInfoInteger' - no se puede aplicar ninguna de las sobrecargas a la llamada de función SymbolInfo.mqh 229 8
'SYMBOL_TRADE_CALC_MODE' - identificador no declarado SymbolInfo.mqh 231 33
'SymbolInfoInteger' - no se puede aplicar ninguna de las sobrecargas a la llamada de función SymbolInfo.mqh 231 8
Y así sucesivamente. Hay 100 errores en total.
También se refiere a errores en Trade.mqh
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS' - declaración sin tipo Trade.mqh 45 4
También en AccountInfo.mqh
'SYMBOL_VOLUME_STEP' - identificador no declarado AccountInfo.mqh 336 43
¿Cómo puedo combatirlo?
Presiono para comprar o vender.
Sí, ya se ha reproducido. Gracias.
¿Cómo puedo combatirlo?
La parte divertida comienza cuando hay callejones sin salida en todas las direcciones y ningún otro lugar donde cavar. ))
no importa,
Pero debes descargar el terminal desde la página web de tu broker en lugar de instalar su servidor en el terminal de la izquierda.
1. Instalé el terminal MT5 desde el servidor de la compañía de desarrollo MetaQuotes, abrí una cuenta demo.
2. Comprobación de errores en la ejecución de órdenes pendientes.
No hay errores.
Mi versión 5.0 build 742 de fecha 18/12/2012 es la misma en el Broker Otkritie y en el servidor MetaQuotes.
3. Conclusión :
Todo el problema está en la configuración del servidor de Otkritie-broker.
Segundo día de recoger la MT5, aquí hay otro saludo del probador
¿Dónde está la orden pendiente en la pestaña de operaciones?
como hacer que los mensajes lleguen del ordenador de metatreder 4 al teléfono de meta trader 4, y que es el servidor cpu y donde conseguirlo
He deletreado mi DNI en el ordenador, la prueba ha pasado, pero el indicador no
ayuda por favor
