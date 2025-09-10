Errores, fallos, preguntas - página 924

Nuevo comentario
 
alexvd:

Se necesitan detalles.

¿Qué corredor, qué construcción, cuál fue la acción?

2013.01.23 00:01:54     Trades  '1345232': failed instant sell 0.01 XAUUSD at 1693.80 (deviation: 5) [Trade disabled]
2013.01.23 00:01:32     MQL5.community  activated for 'olyakish', balance: 2.00
2013.01.23 00:01:27     Network '1345232': scanning network finished
2013.01.23 00:01:25     HistoryBase     'XAGUSD' invalid container (1970.01.01) found (off: 1946451, size: 42105, file: 2011971)
2013.01.23 00:01:25     HistoryCache    'XAGUSD' invalid container header [0]
2013.01.23 00:01:22     MQL5 Market     failed to load data on products (cannot receive response [12002])
2013.01.23 00:01:21     Network '1345232': scanning network for access points
2013.01.23 00:01:21     Network '1345232': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2013.01.23 00:01:20     Network '1345232': previous successful authorization performed from 89.109.53.8 on 2013.01.22 09:44:56
2013.01.23 00:01:20     Network '1345232': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Europe
2013.01.23 00:01:20     MQL5 Code Base  failed request (get header failed [12150], 200, 12150)
2013.01.23 00:01:17     OpenCL  Device #0: GPU NVIDIA Corporation GeForce GT 525 M with OpenCL 1.1 (2 units, 1200 MHz, 1023 Mb, version 306.97, rating 138)
2013.01.23 00:01:15     Terminal        MetaTrader 5 build 742 started (MetaQuotes Software Corp.)

¿Comprar o vender?


 

Por alguna razón, un programa previamente compilado con normalidad da errores en la recompilación. Y todos ellos están absolutamente compilados antes. Sobre todo se refiere a errores en SymbolInfo.mqh

SymbolInfo.mqh da los mismos errores cuando se compila. Por ejemplo:

SYMBOL_DIGITS' - identificador no declarado SymbolInfo.mqh 227 33
'SymbolInfoInteger' - no se puede aplicar ninguna de las sobrecargas a la llamada de función SymbolInfo.mqh 227 8
'SYMBOL_TRADE_EXEMODE' - identificador no declarado SymbolInfo.mqh 229 33
'SymbolInfoInteger' - no se puede aplicar ninguna de las sobrecargas a la llamada de función SymbolInfo.mqh 229 8
'SYMBOL_TRADE_CALC_MODE' - identificador no declarado SymbolInfo.mqh 231 33
'SymbolInfoInteger' - no se puede aplicar ninguna de las sobrecargas a la llamada de función SymbolInfo.mqh 231 8
Y así sucesivamente. Hay 100 errores en total.

También se refiere a errores en Trade.mqh

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS' - declaración sin tipo Trade.mqh 45 4

También en AccountInfo.mqh

'SYMBOL_VOLUME_STEP' - identificador no declarado AccountInfo.mqh 336 43

¿Cómo puedo combatirlo?

 
olyakish:

Presiono para comprar o vender.


Sí, ya se ha reproducido. Gracias.

 
Shvetsov: Por alguna razón, un programa previamente compilado con normalidad da errores en la recompilación. Y todos los recopilados anteriormente. Sobre todo se refiere a errores en SymbolInfo.mqh.

¿Cómo puedo combatirlo?

Todos los errores están relacionados con la biblioteca estándar. Intenta escribir a Service Desk (yo mismo lo miraría, pero no tengo la biblioteca a mano).
 
fyords:

La parte divertida comienza cuando hay callejones sin salida en todas las direcciones y ningún otro lugar donde cavar. ))

¿Ya está todo listo? ¡Eso fue rápido! Estoy a mitad de camino todavía. ))
 
sergeev:

no importa,

Pero debes descargar el terminal desde la página web de tu broker en lugar de instalar su servidor en el terminal de la izquierda.

1. Instalé el terminal MT5 desde el servidor de la compañía de desarrollo MetaQuotes, abrí una cuenta demo.

2. Comprobación de errores en la ejecución de órdenes pendientes.
No hay errores.

Mi versión 5.0 build 742 de fecha 18/12/2012 es la misma en el Broker Otkritie y en el servidor MetaQuotes.

3. Conclusión :
Todo el problema está en la configuración del servidor de Otkritie-broker.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
alexvd:

Sí, ya se ha reproducido. Gracias.

Segundo día de recoger la MT5, aquí hay otro saludo del probador

¿Dónde está la orden pendiente en la pestaña de operaciones?


Archivos adjuntos:
DxDiag.txt  36 kb
 
olyakish:

¿Dónde está la orden pendiente en la pestaña de operaciones?

¿Dónde está la aplicación en el servicedesk?
 

como hacer que los mensajes lleguen del ordenador de metatreder 4 al teléfono de meta trader 4, y que es el servidor cpu y donde conseguirlo

He deletreado mi DNI en el ordenador, la prueba ha pasado, pero el indicador no

ayuda por favor

 
k0lya99:

como hacer que los mensajes lleguen del ordenador de metatreder 4 al teléfono de meta trader 4, y que es el servidor cpu y donde conseguirlo

He deletreado mi DNI en el ordenador, la prueba ha pasado, pero el indicador no

ayuda por favor

Foro equivocado
1...917918919920921922923924925926927928929930931...3188
Nuevo comentario