Errores, fallos, preguntas - página 901
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 pass (6, 464) probado con error "critical runtime error in global initialization function (error 520, module 0, file 32767, line 0, col 0)" en 15 ms (PR 146)
Por el momento, en ninguna parte. En la próxima versión, el descifrado de texto estará disponible.
El error 520 significa que el Asesor Experto no pudo ser cargado para su ejecución
Hace tiempo que no vengo por aquí... ¿Tal vez algo ha cambiado desde entonces y estoy en el tanque?
Instalé 730 build MT5 en Windows XP SP3 x86 limpio, inicié una nueva cuenta demo y una real, por si acaso. Estoy esperando a que se cargue el historial. No está cargado. He reiniciado el terminal y no se carga. ¿QUÉ PASA?
¿Dónde (quién) se abren las cuentas?
Sí, hice todo por defecto, abrí una nueva cuenta a través del menú de MT5, y luego la segunda. Algún nombre de servidor extraño tenía, no lo recuerdo ahora, estoy contestando desde el viejo XP en este momento. Creo que el nombre del servidor era el mismo en ambos casos. No puedo mirar antes de mañana, si es tan importante.
La pregunta era: ¿hay suficientes datos en ese servidor para el símbolo solicitado? Has dado una captura de pantalla del NZDUSD. Puede ver que los gráficos mensuales y de minutos están abiertos. ¿Cuántos datos mensuales hay ahora? En la configuración del terminal en la pestaña Gráficos, ¿cuántas barras se establecen en la opción Barras máximas de la ventana?
Esto es lo primero a lo que debes prestar atención. Y cuando haga una pregunta, proporcione toda esta información. Intente conectarse al servidor MQ y abra la ventana con los datos mensuales del mismo NZDUSD.
MQL4 tiene una función llamada Emulación del Buffer del Indicador.
Permite alternar las funciones ArraySetAsSeries() y ArrayResize() para mover fácilmente los elementos dentro de una matriz, mientras se añaden celdas vacías al principio de la misma.
Lamentablemente, esta posibilidad no está disponible en MQL5 desde hace un año, ya que las funciones mencionadas dejaron de funcionar correctamente en la plataforma MetaTrader 5 hace un año.
Aplicación2012.07.04 19:48,#418282
En primer lugar, me sorprende que el sitio web oficial de MT5 distribuya una versión poco fiable a sabiendas. Un principiante lo descargará y lo instalará, ¿y luego qué? Otra página de consultas sin sentido y sin piedad en este hilo del foro... y quizás más.
En segundo lugar - sí, no me he molestado en aclarar lo literalmente obvio: no hay descargas de TF antes de octubre de este año, la captura de pantalla lo muestra perfectamente. Hay una historia en el servidor más profunda o no - no sé, pero no se descarga y ya está. ¿Y qué clase de servidor inútil tiene aún menos historia que el servidor de la empresa de corretaje más descuidada y olvidada por Dios con MT4?
Tercero, ¿dónde están esos puntos de acceso? Ni una sola en la captura de pantalla. Llevo un par de meses fuera y ya es un desastre... o son mis manos tan torcidas que...
En cuarto lugar, por supuesto, he fijado el número máximo de barras en Ilimitado de inmediato.
Ahora me he metido en el terminal con mi antiguo sistema, he actualizado a la build 740 y he registrado: MetaQuotes-Demo y MIGBank-Demo - intentaré configurarlos allí, si lo consigo. Pero en el viejo sistema de historia todo se remonta a 1994.
MetaQuotes-Demo comienza con 1994 para el NZDUSD, peroMIGBank-Demo puede tener la misma cantidad de historia que has visto en el gráfico.