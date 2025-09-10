Errores, fallos, preguntas - página 718
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Instalado la versión de 64 bits del terminal. En comparación con la de 32 bits, como una nueva plataforma. Faltan la mitad de los iconos del panel (resumen del mercado, navegador, probador, herramientas, etc.). Copio los Expertos al catálogo MQL5\Experts\Nni el Probador, ni el Terminal, ni el Editor los ven. Los indicadores son los mismos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se comportan así las diferentes versiones de la plataforma THE ONE?
Utilizo una estructura para definir un array de valores, un array de arrays... Entonces haz cosas como esta en el bucle:
Había una necesidad de utilizar las variables globales de la terminal, que también se asignará en el bucle en la matriz de valores, pero se encontró con un problema con el establecimiento y la referencia a una matriz de nombres de cadena de variables globales, resultó sólo de esta manera:donde cada vez se reasignarán diferentes valores a la misma variable global bc, mientras que nosotros necesitamos varias diferentes. ¿Cómo reescribirlo todo por analogía con la primera parte del código? ¿Es de alguna manera a través de la adición: "bc "+[tf/2]?
Es necesario utilizar variables terminales globales, que también se asignarían a una matriz de valores en el bucle, pero...............
Escriba la matriz en un recurso, guarde el recurso (en caso de que el terminal se cuelgue) en el disco regularmente. Rápido y fiable.
Aquí hay otra opción: https://www.mql5.com/ru/code/845
Escriba la matriz en un recurso, guarde el recurso (en caso de que el terminal se cuelgue) en el disco regularmente. Rápido y fiable.
Aquí hay otra opción: https://www.mql5.com/ru/code/845
Pensé, bueno, por fin estoy llegando a la fase final del proyecto. ¡Pero no fue así! :)
Se escribió aquí(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601):
...
14. MetaTester: El algoritmo de comprobación de las restricciones de las posiciones agregadas de las órdenes se ha puesto en correspondencia exacta con el servidor.
...
Pero el volumen puede ser superado incluso ahora. Lo he comprobado en una cuenta del concurso.
//---
¿Tengo que volver a escribir este tema al Service Desk? La antigua aplicación sobre este tema ya no es visible.
.. Hasta ahora puedo ver los beneficios de usar las variables globales de la terminal, ............
Pensé, bueno, por fin estoy llegando a la fase final del proyecto. ¡Pero no fue así! :)
Se escribió aquí(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601):
Pero el volumen aún puede ser superado. Lo he comprobado en una cuenta del concurso.
//---
¿Tengo que volver a escribir este tema al Service Desk? La antigua aplicación sobre este tema ya no es visible.
Esto siempre ha sido así, incluso en mt4. Cuando se active, si no hay dinero, aparecerá algo como "borrado[sin dinero]".
Por cierto, no debería ser así para las órdenes limitadas en la pila, pero tal y como está - no lo he comprobado
¿Dónde está el Servicio de Atención al Cliente? Tienes que escribir
Vaya a su perfil y seleccione Service Desk
esto siempre ha sido así, incluso en mt4. Cuando se activa, si no hay dinero, aparecerá algo como "borrado[sin dinero]".
Por cierto, no debería ser así para las órdenes limitadas en la copa, pero tal y como está - no lo he comprobado
Pero según la descripción en la ayuda (en la que me baso) dice lo siguiente:
LÍMITE_DE_VOLUMEN_DEL_SÍMBOLO
El máximo permitido para este símbolo es el volumen combinado de una posición abierta y órdenes pendientes en una dirección (Compra o Venta). Por ejemplo, si el límite es de 5 lotes, usted puede tener una posición abierta de compra de 5 lotes y colocar una orden pendiente de venta limitada de 5 lotes. Pero en este caso no se puede colocar una orden pendiente de compra limitada (ya que el volumen total en una dirección superará el límite) o colocar una orden de venta limitada de más de 5 lotes.
doble
Por lo tanto, no deberíamos poder colocar la 5ª orden Buy Stop pendiente mientras haya una posición abierta con el volumen de 3 lotes y 4 órdenes Buy Stop existentes de 3 lotes cada una (siendo el límite 15 lotes).
Lo más probable es que los desarrolladores hayan cometido un error en alguna parte del proceso de corrección. La siguiente orden de Buy Stop (la sexta) ya no puede ser colocada y recibiremos un mensaje al diario:
En general, tenemos que probar a fondo y detectar el exceso de volumen en todos los casos posibles. Escribiré sobre ello al final del día. Mientras tanto, sería bueno escuchar un comentario de los desarrolladores, o tal vez me lo he inventado todo. A mí también me pasa. :)
//---
Y también tuve algunos problemas con la secadora (pospuesto por ahora, lo trataré al final).