Guarda los archivos en la carpeta compartida del terminal. Para ello, active el indicador FILE_COMMON.
//---
Para Windows 7 la ruta es la siguiente:
C:\NProgramData\NMetaQuotes\NTerminal\Ncomún\Nde archivos.
//---
Para Windows XP creo que ya está escrito que la ruta es: C:ProgrammaData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files:
C:\NDocumentos y Ajustes\NTodos los Usuarios\NDatos de la Aplicación\NCitas de la Terminal\NFicheros Comunes
Guarde los archivos en la carpeta compartida del terminal. Para ello, ponga la bandera FILE_COMMON.
Gracias, funciona y no parece que se borre el archivo después de compilar y probar.
Sí, en win 7 64bit la ruta a la carpeta compartida es ligeramente diferente "C:\gramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files" que se muestra en la ayuda.
(Gracias de nuevo, vi su adición después de desenroscar el camino a mí mismo))
Pero todavía una pregunta abierta, ¿lo que escribí arriba es un error o está diseñado así?
No debo hacer que la gente pise el mismo rastrillo (misticismo) que yo, de lo contrario no sería bueno.
Señores desarrolladores, por favor, llamen su atención sobre el siguiente problema (y arréglenlo)
Tenemos diseño
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Al probar el programa desde la ayuda:
Al principio el archivo se lee y es visible, pero en cuanto se recompila la aplicación, el archivo del directorio de pruebas se borra junto con la subcarpeta, ¡justo antes de que empiece la prueba!
Si es así, ¿por qué?
Se ejecuta una prueba de terceros (esencialmente cualquier ubicación nueva, incluyendo la nube), donde no puede existir ningún archivo previamente guardado por definición. El probador utiliza su propio repositorio /Files limpiable, diferente de la copia de trabajo del directorio /Files del terminal.
Si quiere que su Asesor Experto tenga siempre los archivos que necesita, puede utilizar los siguientes métodos:
Tenga en cuenta la solicitud #163680 en el servicio de atención al cliente.
Esto parece ser un error. El comprobador devuelve un valor de 1, debería ser 0.
Creo varios perfiles con gráficos de varios TF del mismo par de divisas, asigno al perfil el nombre de este par de divisas. Después de la recarga del terminal se "baraja" el contenido de los perfiles, es decir, al abrir un perfil llamado EURUSD, se abren los pares EURCHF en las ventanas del terminal y se renombran los perfiles o se cambia el contenido de sus carpetas, no todos, sino selectivamente.
¿Podría deberse a que el nombre del perfil coincide con el nombre de la pareja?
¿Por qué, cuando cambio la posición de la línea de tendencia, el punto medio desaparece?
¿Por qué ha desaparecido la columna de la hora en el Market Watch, cómo puedo hacerla aparecer?
Cuando abres una cuenta demo, entra en el grupo equivocado.
¿Cómo guardar el último valor de la variable cuando se cambia entre marcos temporales? El proceso de desinicialización-inicialización tiene lugar, todo se reinicia... y necesito que se guarde.
¿Funcionaránlas variables globales del terminal ?
2. Volcar a un archivo y luego leerlo.