Errores, fallos, preguntas - página 703
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Estática.
Un array que parece dinámico y tiene una lista de inicialización se considera estático con un tamaño definido automáticamente.
Entonces puede haber un error de imprenta: era estática y será estática.
1) ArrayIsDynamic puede aplicarse ahora a arrays multidimensionales.
2) Se ha corregido la inicialización del array dinámico con una lista de inicialización de un cero.
Aclaraciones sobre la capacidad de ejecutar operaciones.
Dada:
1. una posición larga abierta con el volumen de 1,1 lotes.
2) La negociación en el instrumento es limitada: sólo el cierre de la posición y/o sólo las operaciones de compra.
Es necesario cerrar la posición actual.
Preguntas:
1. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1.0 lote? Si no, ¿se comprueba este requisito en el cliente o se rechaza en el servidor?
2. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1,1 lotes en modo de volumen parcial? En caso contrario, ¿se realiza la comprobación en el cliente o se rechaza en el servidor?
1-2. Sí, en ambos casos es posible enviar un pedido. La comprobación se realiza tanto en el cliente como en el servidor (si la solicitud llega a él).
Cuando abres la cuenta demo está en el grupo equivocado.
¿Por qué cree que la cuenta está en el grupo equivocado? Responda a las siguientes preguntas:
¿Por qué cree que la cuenta está en el grupo equivocado? Responda a las siguientes preguntas:
A los puntos primero y segundo.
Sobre el tercer punto tengo dificultad para responder, pero hace mucho tiempo.
En el cuarto punto.
Eso es todo.
Ah, sí, aquí hay otra foto.
Hola, ¿podéis explicar que esto es un bug o que estoy haciendo algo mal?
1) Comportamiento extraño MT5 iniciar el probador funciona lo que necesito en OnInit (), ( OnTick () vacío), entonces es algo allí girando hasta varios minutos botón strat (en el probador) durante mucho tiempo no aparece, me fuerza interrumpirlo ( botón de cancelación en el probador), entonces, de nuevo en el inicio y no ha comenzado el probador da que a continuación (forzado desconectado).
Sólo ayuda a descargar todo el terminal. (¿Es un error o estoy haciendo algo mal)
conectándose a 127.0.0.1:3000
KM 0 Core 1 16:54:59 conectado
CO 0 Núcleo 1 16:54:59 autorizado (agente construir 619)
CH 0 Tester 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): prueba de Experts\Trade.ex5 de 2012.03.09 00:00 a 2012.04.03 00:00
IH 2 Core 1 16:54:59 desconectado
RG 0 Core 1 16:54:59 conexión cerrada
2) Otra pregunta, estoy consultando el último precio en MqlTick y print("El precio actual de la última oferta "+Última).
Veo estos valores en el depurador pero el registro de impresión muestra valores cero. (Esto es sólo para Forex, no lo entiendo)
Almismo tiempo se imprimen laoferta y la demanda.
1-2. Sí, en ambos casos es posible enviar un pedido. La comprobación se realiza tanto en el cliente como en el servidor (si la petición llega a él).
¿Puedes decirme qué pasa con las cotizaciones del oro todo el tiempo?
Dejan de actualizarse tanto en MT5 como en MT4.
¿Puedes decirme qué pasa con las cotizaciones del oro todo el tiempo?
Dejan de actualizarse tanto en MT5 como en MT4.