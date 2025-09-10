Errores, fallos, preguntas - página 703

Renat:

Estática.

Un array que parece dinámico y tiene una lista de inicialización se considera estático con un tamaño definido automáticamente.

Entonces, tal vez sea una errata: era estático y será estático.
 
Yedelkin:
Entonces puede haber un error de imprenta: era estática y será estática.
El array era estático y funcionaba como un array estático, pero la función ArrayIsDynamic daba un estado erróneo. Este error ha sido corregido.
Lamentablemente, hay una inexactitud en la lista de actualizaciones.

1) ArrayIsDynamic puede aplicarse ahora a arrays multidimensionales.
2) Se ha corregido la inicialización del array dinámico con una lista de inicialización de un cero.
voix_kas:

Aclaraciones sobre la capacidad de ejecutar operaciones.

Dada:

1. una posición larga abierta con el volumen de 1,1 lotes.

2) La negociación en el instrumento es limitada: sólo el cierre de la posición y/o sólo las operaciones de compra.

Es necesario cerrar la posición actual.

Preguntas:

1. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1.0 lote? Si no, ¿se comprueba este requisito en el cliente o se rechaza en el servidor?

2. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1,1 lotes en modo de volumen parcial? En caso contrario, ¿se realiza la comprobación en el cliente o se rechaza en el servidor?


1-2. Sí, en ambos casos es posible enviar un pedido. La comprobación se realiza tanto en el cliente como en el servidor (si la solicitud llega a él).

 
olyakish:

Cuando abres la cuenta demo está en el grupo equivocado.

¿Por qué cree que la cuenta está en el grupo equivocado? Responda a las siguientes preguntas:

  1. ¿Cómo y qué servidor especificó exactamente cuando abrió esta cuenta de demostración?
  2. ¿Qué tipo de cuenta elegiste al abrir la cuenta demo?
  3. ¿Cuándo instalaste este terminal?
  4. ¿Qué empresa se encuentra en la ventana del terminal cliente "Ayuda -> Acerca de"?
 
Tatyana:

A los puntos primero y segundo.

Sobre el tercer punto tengo dificultad para responder, pero hace mucho tiempo.

En el cuarto punto.

Eso es todo.

Ah, sí, aquí hay otra foto.


 

Hola, ¿podéis explicar que esto es un bug o que estoy haciendo algo mal?

1) Comportamiento extraño MT5 iniciar el probador funciona lo que necesito en OnInit (), ( OnTick () vacío), entonces es algo allí girando hasta varios minutos botón strat (en el probador) durante mucho tiempo no aparece, me fuerza interrumpirlo ( botón de cancelación en el probador), entonces, de nuevo en el inicio y no ha comenzado el probador da que a continuación (forzado desconectado).

Sólo ayuda a descargar todo el terminal. (¿Es un error o estoy haciendo algo mal)

conectándose a 127.0.0.1:3000

KM 0 Core 1 16:54:59 conectado

CO 0 Núcleo 1 16:54:59 autorizado (agente construir 619)

CH 0 Tester 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): prueba de Experts\Trade.ex5 de 2012.03.09 00:00 a 2012.04.03 00:00

IH 2 Core 1 16:54:59 desconectado

RG 0 Core 1 16:54:59 conexión cerrada

2) Otra pregunta, estoy consultando el último precio en MqlTick y print("El precio actual de la última oferta "+Última).

Veo estos valores en el depurador pero el registro de impresión muestra valores cero. (Esto es sólo para Forex, no lo entiendo)

Almismo tiempo se imprimen laoferta y la demanda.

Rosh:

1-2. Sí, en ambos casos es posible enviar un pedido. La comprobación se realiza tanto en el cliente como en el servidor (si la petición llega a él).

Gracias por su respuesta.
 

¿Puedes decirme qué pasa con las cotizaciones del oro todo el tiempo?

Dejan de actualizarse tanto en MT5 como en MT4.

 
pusheax:

¿Puedes decirme qué pasa con las cotizaciones del oro todo el tiempo?

Dejan de actualizarse tanto en MT5 como en MT4.

Día festivo
