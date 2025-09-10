Errores, fallos, preguntas - página 699
Así que alguien ha borrado su post o ha hecho cambios en él.
El post puede ser editado en tres días, si no he olvidado las reglas. A veces aparecen temas cuyos últimos mensajes se escribieron hace bastante tiempo.
¿Tal vez alguien autorizado a hacer correcciones? ))))
tol64:
....
¿Tal vez alguien autorizado está haciendo ajustes? ))))
Cerca de forex estas cosas pasan todo el tiempo. Incluso si no lo hacen, parece que suceden. Acostúmbrate.
Sólo estaba bromeando. Pero puede haber algo de verdad en cada broma. ))
Y sobre lo de "acostumbrarse"... Supongo que ya estoy acostumbrado. Ya está bien de leer lo que escriben los demás. Considerar los diferentes puntos de vista de las distintas partes, aquellas personas que llevan bastante tiempo en esta actividad. Y las correcciones se hacen no sólo cerca de Forex. Se fabrican en todas partes. Desde partículas infinitesimales hasta valores infinitamente grandes. Como en la recursión. ))))
Efectos de borde, deja vu, bucles temporales, aparición/desaparición de mensajes que tú mismo has escrito. Todo ello es consecuencia de un fenómeno llamado forex, una anomalía en el continuo espacio-tiempo.
Los efectos más fuertes se observan en las zonas cercanas a Forex. Los mismos errores en el terminal, arreglados hace muchas construcciones, los mismos temas discutidos en el período previo al campeonato... todo esto es un fenómeno de la misma naturaleza.
En el navegador Firefox no aparece el icono del perfil contra el Logro:
//---
En los navegadores Opera e IE todo está bien.
Aclaraciones sobre la capacidad de ejecutar operaciones.
Dada:
1. una posición larga abierta con el volumen de 1,1 lotes.
2) La negociación en el instrumento es limitada: sólo el cierre de la posición y/o sólo las operaciones de compra.
Es necesario cerrar la posición actual.
Preguntas:
1. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1.0 lote? Si no, ¿se comprueba este requisito en el cliente o se rechaza en el servidor?
2. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1,1 lotes en modo de volumen parcial? Si no es así, ¿se comprueba este requisito en el cliente o se rechaza en el servidor?
Me conecto sin problemas desde el mismo terminal a diferentes servidores.Al Lite, ni hablar.En el Lite original (descargado de ellos) todo está bien.¿Dónde mirar?
