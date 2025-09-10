Errores, fallos, preguntas - página 700
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En el campo de añadir servidor, escriba Straighthold y pulse Enter. Aparecerá un servidor en funcionamiento.
Instalado el cliente en Windows 8, al instalar especifico el directorio no en la unidad del sistema, como D:\mt5\. El directorio de trabajo para los indicadores y todo lo demás se convierte en C:\NUsers\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal*** - ¿hay alguna manera de superar esto?
No pude encontrar ninguna configuración en el terminal para cambiar el directorio.
Instalado el cliente en Windows 8, al instalar especifico el directorio no en la unidad del sistema, como D:\mt5\. El directorio de trabajo para los indicadores y todo lo demás se convierte en C:\NUsers\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal*** - ¿hay alguna manera de superar esto?
No pude encontrar ninguna configuración en el terminal para cambiar el directorio.
¿Lo has probado?
¿Lo has probado?
Aclaraciones sobre la capacidad de ejecutar operaciones.
Dada:
1. una posición larga abierta con el volumen de 1,1 lotes.
2) La negociación en el instrumento es limitada: sólo el cierre de la posición y/o sólo las operaciones de compra.
Es necesario cerrar la posición actual.
Preguntas:
1. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1.0 lote? Si no, ¿se comprueba este requisito en el cliente o se rechaza en el servidor?
2. ¿Puedo enviar una orden de venta de 1,1 lotes en modo de volumen parcial? Si no es así, ¿se comprueba este requisito en el cliente o se rechaza en el servidor?
¡Hola, gente! ¿Son las respuestas a las preguntas formuladas tan obvias que todos son demasiado perezosos para responderlas? :)
Por favor, no ignore la petición de ayuda.
¡Hola, gente! ¿Son las respuestas a las preguntas formuladas tan obvias que todos son demasiado perezosos para responderlas? :)
Por favor, no ignore la petición de ayuda.
¿Utiliza la función OrderCheck para comprobar la solicitud antes de enviar el pedido?
El código de retorno le dará todas las respuestas.
Dos cuentas.MK y Insta.En la configuración 250000 bares.Cargado toda la historia.El número de barras marcadas por debajo de la escritura.
En el gráfico hay una media simple SMA con un período de 4000.Período menos el número de barras.En consecuencia, hay una reserva para la construcción.
¿Por qué se desplaza la media, por favor? Aparece en el Diario, debajo del orden TF.
Señores desarrolladores, por favor, llamen su atención sobre el siguiente problema (y arréglenlo)
Tenemos diseño
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Al probar el programa desde la ayuda:
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
Al principio el archivo se lee y es visible, pero en cuanto se recompila la aplicación, el archivo del directorio de pruebas se borra junto con la subcarpeta, ¡justo antes de que empiece la prueba!
Si esta es la intención, ¿por qué?
Si esto es un error, por favor, arréglalo, no es posible probar ydepurar normalmentelas aplicaciones con archivos externos.
Sí, estoy usando Win 7 64 bit YMT5(619).