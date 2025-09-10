Errores, fallos, preguntas - página 704
Día festivo
¿Qué significa?
¿Por qué se cotizan otros pares de divisas?
La prueba multidivisa en todos los ticks desde el 2012 02 17 hasta hoy (14 pares) se estanca
Servidor MetaQuotes-Demo?
AlpariNZ-MT5
Y TERMINAL_MAXBARS ¿cuánto se ajusta? ¿Tal vez deberías intentar disminuirlo?
50000 sólo tres gráficos están abiertos (uno tiene 50000 barras y los otros dos tienen 3000)
El terminal consume 210 MB de RAM
Probador en modo de prueba 620MB
Win7 x64 con licencia (lo tenía con el portátil)
No puedo decidir, ¿es normal o no? ¿Es así en todos los lenguajes tipo C y C++?
El resultado es: 200.0 199 199
Si alguien lo sabe, por favor, que me dé una pista.
Intenta ejecutar un script como este (el error de impresión es la siguiente pregunta):
Gracias.