Dima_S:
Día festivo

¿Qué significa?

¿Por qué se cotizan otros pares de divisas?

 

Laprueba multidivisa en todos los ticks desde el 2012 02 17 hasta hoy (14 pares) se estanca 

LJ      0       ******* (EURUSD,H1)     16:49:20        2012.02.27 05:00:03   CTrade::PositionOpen:  [done]
EO      3       MemoryException 16:51:46        831520768 bytes not available
CG      3       MemoryException 16:51:46        804257792 bytes not available
HL      3       Tester  16:51:46        stopped on 22% of testing interval
 
olyakish:

Y TERMINAL_MAXBARS ¿cuánto se establece? ¿Tal vez intentar reducirlo?
 
olyakish:

¿Servidor MetaQuotes-Demo?
 
antt:
Servidor MetaQuotes-Demo?

AlpariNZ-MT5

Yedelkin:
Y TERMINAL_MAXBARS ¿cuánto se ajusta? ¿Tal vez deberías intentar disminuirlo?

50000 sólo tres gráficos están abiertos (uno tiene 50000 barras y los otros dos tienen 3000)

El terminal consume 210 MB de RAM

Probador en modo de prueba 620MB

Win7 x64 con licencia (lo tenía con el portátil)


 
Dima_S:
Día festivo
pusheax:

¿Qué significa?

¿Por qué se cotizan otros pares de divisas?

Significa que los bancos están de vacaciones) Y porque de todas formas no todos los bancos vienen con cotizaciones.
 

No puedo decidirme, ¿es normal o no? ¿Es así en todos los lenguajes tipo C y C++?

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(b,"   ",i,"   ",j);
  }

El resultado es: 200.0 199 199

Si alguien lo sabe, por favor, avise.

 
victorg:

Intente ejecutar el siguiente script (sobre los errores de la función de impresión- esa es la siguiente pregunta):

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(DoubleToString(b,16),"   ",i,"   ",j);
  }
 
Yedelkin:

Intenta ejecutar un script como este (el error de impresión es la siguiente pregunta):

Gracias.
 
victorg:
Gracias.
Y dejemos abierta la pregunta sobre los fallos de la función Print(), ¿de acuerdo? :)
