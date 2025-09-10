Errores, fallos, preguntas - página 292
La idea es convertir automáticamente, verdadero es 1, falso es 0.
¿Puedo escribir Recount[Number] =false en el programa después de describir el array static int Recount []?
Lo siento, no he estudiado este programa específicamente, así que no conozco la lógica del programa. ¿Y qué es exactamente lo que le confunde? ¿Que los elementos de la matriz estática cambien sus valores en el programa?
Que se asignen valores booleanos al int-tu.
Ah, también es una opción. Si está confundido por esta pregunta, busque en el manual una conversión de tipo implícita.
En principio, esta pregunta ya ha sido respondida por Interesante. Pero si eres realmente minucioso, sugeriría usar una conversión de tipo explícita:
No he encontrado en el programa dónde se convierten las expresiones booleanas a 1 o 0, ¿o estoy entendiendo algo mal?
Gracias por el resto.
Esto no es un caso criminal, la conversión a tipo int se hace automáticamente, porque el tipo bool también se almacena como enteros, pero con tamaño de 1 byte.
La desventaja de este método es que no garantiza la portabilidad a diferentes compiladores. Pero, en este caso, no importa, porque otros compiladores simplemente no existen.
Me pregunto cómo sé que la posición de Symbol1 ha cambiado hace un minuto.
Entiendo que usted está utilizando un método diferente, pero el punto es
no abrir más lotes de los necesarios, pero eso depende de ti...
No sé qué hacer con él.
Depende de ti.
MT5 391
Algo falla en el gráfico del probador, en la versión anterior era
Podía ver dónde se cerraban y cuál era el + o el -
Y ahora se están pegando de alguna manera. En la figura 2 veces abierto + 2 veces cerrado - muestra 1 trato, no 2
O incluso 3,4
Es decir, debería ser así en una versión anterior que probé el mismo periodo y los mismos parámetros
por cierto - trabajar en 2 pares (arbitraje)
Bild 391, 392. Rompió el probador en pedazos (((
Establezca los parámetros para la prueba #271 de la tabla de resultados.
y obtenemos un resultado que no se acerca a lo que hay en la tabla (((