Errores, fallos, preguntas - página 296
¿Qué pasó con el probador en la compilación 392?
Dejó de dibujar el gráfico como antes. Ahora, a pesar de la presencia constante de nuevas operaciones, un nuevo punto en el gráfico se dibuja al tercer (cuarto, quinto) día, y no inmediatamente, como antes. El período de prueba abarcó 6 años durante los cuales se realizaron unas 500 operaciones.
He proporcionado un ejemplo relativo a la carpeta MQL5 en mi comentario. Por cierto, tengo mensajes de registro allí y muestra claramente DONDE el compilador busca los archivos.
Y, como escribí, OBJPROP_BMPFILE con ruta relativa desde la carpeta Images tampoco funciona. En general, según los últimos experimentos, todo funciona cuando se especifica la ruta completa a partir de \ de MQL5.
La pregunta era si esta innovación es válida. ¿O es un fenómeno temporal?
Sí, a partir de ahora, las rutas deben ser especificadas relativamente a la carpeta MQL5.
1) Actualmente, sólo admitimos *.bmp en los recursos. En el futuro, tenemos previsto ampliarlo añadiendo archivos *.wav y *.png
2) Se inserta un recurso mediante el comando #resource "<ruta al archivo de recursos>"
Esta ruta se forma según el siguiente principio: si hay "\" al principio de la línea,
, el recurso se busca en relación con el directorio MQL5, si no hay barra, se busca en relación con el archivo fuente,
, en el que está escrito este recurso. En este caso, no está permitido utilizar "..\" y ":\" en las rutas de los recursos
3) el nombre del recurso se convierte en la ruta sin barras al principio del nombre; por ejemplo, "\Images\euro.bmp",
, entonces el nombre del recurso se convierte en "Images\euro.bmp"
4) para utilizar el recurso en el programa MQL al establecer la propiedad de la imagen (en el futuro cuando se reproduzca WAV)
se utiliza un atributo especial "::" por ejemplo para utilizar su propio recurso utilice "::Imágenes\euro.bmp"
para utilizar otro recurso ex5 "imágenes.ex5::Imágenes\euro.bmp"
Sí, ahora las rutas deben ser relativas a la carpeta MQL5.
#import "kernel32.dll"2011.02.08 14:06:45 Tester experto archivo C:\NProgram Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll error de apertura [2]
Es extraño, el probador busca también relativamente a la carpeta MQL5...
El probador no quiere trabajar con lotes < 0,10
0,15 abre y 0,05 escribe error [Volumen no válido]
El apalancamiento se establece como debe ser 1k500
? ? ?
Hay un error en la función ChartNext o en el ejemplo:
EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart=ChartNext(currChart);// basado en el anterior, obtener un nuevo gráfico
if(currChart==0)break;
currChart llega realmente al final de la lista de gráficos == -1.
¿Qué devuelve esta expresión?
Véase el artículo Limitaciones y controles en los Asesores Expertos
¿Qué servidor y par?