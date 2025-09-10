Errores, fallos, preguntas - página 285
A los desarrolladores: en el comprobador SymbolsTotal(true), siempre da un resultado de 1. ¿Se supone que esto es así?
El probador simula su propio "Market Watch". Inicialmente, sólo hay un instrumento, que se utiliza para las pruebas. Se añade automáticamente. Tenemos que añadir todas las demás herramientas que necesitamos para las pruebas a OnInite por nosotros mismos utilizando la instrucción :
LS 0 Prueba (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Init
CG 0 Prueba (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Total 59 instrumentos disponibles:
RR 0 Prueba (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Símbolos seleccionados en 'Market Watch: 12
DS 0 Prueba (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Trabajando en EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Prueba (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Fin Init
Es una pena si sólo es eso. Sólo quería evitar una vinculación estricta del código del Asesor Experto a instrumentos específicos. Quería hacer la sincronización con el terminal 'Market Watch'.
Hay un error en la documentación, el método de creación del indicador"Accelerator Oscillator"tiene un parámetro extra para el tipo de volumen. Aparentemente llegó aquí desde el método decreación del indicador"Acumulación/Distribución".
A veces hay un error en el informe de la prueba.
Carpeta: ...\Nde la caché del probador
Archivo: *.XML
Cómo aparece el error:
<Celda><Datos ss:Type="Number">200</Data></Cell>.
<Celda><Datos ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂßCЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>
<Celda ss:StyleID="ce1"><Datos ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Como debe ser:
<Celda><Datos ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂßCЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Celda><Datos ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</li><li>Fila</ul>
<Fila>
<Celda ss:StyleID="ce1"><Datos ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Ah, y también me gustaría añadir.
Cuando se vuelve a probar, si el archivo de prueba anterior no se borra.
entonces los nuevos datos se escriben encima de los anteriores y queda una cola de datos antiguos.
Ejemplo:
<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</li><li>Fila</ul>
</Tabla>
</Hoja de trabajo>
</libro de trabajo>
<Celda><Datos ss:Type="Number">583</Data></Cell>
Se muestra en la pestaña 'Historial/Orden', ¿Y qué crees que es igual a stop-loss y take-profit en la orden, que el servidor cierra la posición cuando se activa el stop? Está viendo los parámetros exactos de las órdenes.
Vuelve a leer mi post con la foto, quizás lo entiendas... Los desarrolladores parecen entender la situación. ¡¡¡Todas las posiciones tienen stop y take profit!!! Pero en los campos S/L y T/P de Historial->Pedidos el informe está vacío... en todo y siempre.
y allí deberían estar estos valores, no sólo los stops y las tomas de posesión que se activaron, sino también los que se fijaron para las posiciones. ¿Cómo voy a saber si se ha puesto un tope o no? ¿Debo analizar decenas de páginas del registro?