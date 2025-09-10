Errores, fallos, preguntas - página 297

Nuevo comentario
[Eliminado]  
alexluek:
Alpari para todas las parejas

Si no me equivoco, Alpari tiene un tamaño de lote mínimo de 0,10.

Pero para la validez y la verificación, como se ha mencionado anteriormente, es mejor utilizar

double min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);
 

Errores al leer líneas largas de archivos de texto

void testStr()
  {
   string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
   int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
   fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
   if(fh==INVALID_HANDLE) return;
   for(i=0; i<cnSymb; i++)
     {
      sWrite+=(string)(i%10);
     }
   int wrLen;
   for(i=0; i<cnStr; i++)
     {
      wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
     }
   FileClose(fh);

   fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
   if(fh==INVALID_HANDLE) return;
   int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
   for(i=0; i<cnStr; i++)
     {
      sRead=FileReadString(fh);
      readLen=StringLen(sRead);
      if(readLen!=wrLen)
        {
         if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
         error1Cn++;
        }
      int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
      ushort chR,chW;
      for(j=0; j<minCn; j++)
        {
         chR = StringGetCharacter(sRead, j);
         chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
         if(chR!=chW) break;
        }
      if(j!=minCn)
        {
         if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
         error2Cn++;
        }
     }
   FileClose(fh);
   Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
  }
//---
void OnStart(){testStr();}

Estoy recibiendo

Str count: 100 str size: 6000 error1Cn: 3 error2Cn: 1
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000


Por favor, arréglenlo lo antes posible.

 

¿Puedes decirme cómo hacer que la ventana de datos muestre sus nombres de búfer?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ind_proba.mq5 |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_plots   5  //must set, can be bigger than necessary, can not be bigger than indicator_buffers
#property indicator_buffers 15 //must set, can be bigger than necessary
                               //BufferPattern
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_BARS  //DDDDC
#property indicator_width1  2
#property indicator_color1  Blue,Red,Green

//--- input parameters
double OpenBarBuff[];   //  data buffer
double HighBarBuff[];
double LowBarBuff[];
double CloseBarBuff[];
double ColorBarBuff[];   // color buffer
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);

   SetIndexBuffer(0,OpenBarBuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,HighBarBuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LowBarBuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,CloseBarBuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,ColorBarBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"High");
   PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Low");
   PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"Close");
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   CalcBars(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close);

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int CalcBars(const int rates_total,
             const int prev_calculated,
             const double &open[],
             const double &high[],
             const double &low[],
             const double &close[])
  {
//--- auxiliary variables
   int i=0;
//--- set position for beginning
   if(i<prev_calculated) i=prev_calculated-1;
//--- start calculations
   while(i<rates_total)
     {
      OpenBarBuff[i]=open[i];
      HighBarBuff[i]=high[i];
      LowBarBuff[i]=low[i];
      CloseBarBuff[i]=close[i];
      ColorBarBuff[i]=(double)((close[i]>open[i])?0:(close[i]<open[i])?1:2);
      i++;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Véase el ejemplo en Propiedades del programa
 
Rosh:
Véase el ejemplo en Propiedades del programa

Gracias.
 
BoraBo:

¿Puedes decirme cómo hacer que la ventana de datos muestre sus nombres de búfer?

...
#property indicator_plots   1 
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
 
BZSP:

Errores al leer líneas largas de archivos de texto

Por favor, arregladlo lo antes posible.

Gracias por el mensaje, arreglado.
 
mql5:
Gracias por el mensaje, corregido.
Gracias. ¿Cuándo llegará la nueva construcción?
 

La clase CChart estándar tiene problemas.

#include <Charts\Chart.mqh> // подключаем класс
void OnStart()
  {   
   CChart eur; // создаём объект
   eur.Attach(); // приатачиваем к чарту
  }

Ejecuta el script y voilá, el gráfico se lo lleva el viento :o)

El gráfico se borra sin ningún mensaje de error.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5
 
Urain:

La clase CChart estándar tiene problemas.

Ejecuta el script y voilá, el gráfico se lo lleva el viento :o)

El gráfico se borra sin ningún mensaje de error.

Cuando el script termina, todos los objetos son automáticamente destruidos, incluyendo una instancia de la clase CChart. Pero los destructores de los objetos creados son llamados durante el proceso de destrucción. En nuestro caso, el destructor tiene el siguiente aspecto para la clase CChart

void CChart::Close()
  {
   if(m_chart_id!=-1)
     {
      ChartClose(m_chart_id);
      m_chart_id=-1;
     }
  }

es decir, el gráfico en el que se está ejecutando el script está cerrado.

PS Lea el artículo El orden de creación y destrucción de objetos en MQL5.

1...290291292293294295296297298299300301302303304...3188
Nuevo comentario