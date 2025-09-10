Errores, fallos, preguntas - página 297
Errores al leer líneas largas de archivos de texto
{
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
Estoy recibiendo
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
Por favor, arréglenlo lo antes posible.
¿Puedes decirme cómo hacer que la ventana de datos muestre sus nombres de búfer?
Véase el ejemplo en Propiedades del programa
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
Gracias por el mensaje, corregido.
La clase CChart estándar tiene problemas.
Ejecuta el script y voilá, el gráfico se lo lleva el viento :o)
El gráfico se borra sin ningún mensaje de error.
El gráfico se borra sin ningún mensaje de error.
Cuando el script termina, todos los objetos son automáticamente destruidos, incluyendo una instancia de la clase CChart. Pero los destructores de los objetos creados son llamados durante el proceso de destrucción. En nuestro caso, el destructor tiene el siguiente aspecto para la clase CChart
es decir, el gráfico en el que se está ejecutando el script está cerrado.
PS Lea el artículo El orden de creación y destrucción de objetos en MQL5.