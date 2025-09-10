Errores, fallos, preguntas - página 293
(build392) En la ventana del gráfico del probador se fusionan varias operaciones,
Ahora no se puede ver cuánto y cómo, visualmente era mejor en la construcción 384
Bild 391, 392. Rompió el probador en pedazos (((
Establezca los parámetros para la prueba #271 de la tabla de resultados.
Y obtuvimos un resultado que ni siquiera se acerca a lo que hay en la tabla (((
No sé qué hacer y cómo hacerlo, quizá lo intente de nuevo con el optimizador,
Y luego seleccione
La hoja de ayuda dice:
ChartApplyTemplate
Aplica la plantilla especificada al gráfico.
boolChartApplyTemplate(
longchart_id,// ID del gráfico
const stringfilename//nombre del archivo con la plantilla
);
Parámetros
chart_id
[ID de la carta. 0 significa el gráfico actual.
nombre de archivo
[in] Nombre del archivo que contiene el gráfico. El archivo se busca en la carpeta MQL5\Files.
Es inútil. Lo he probado 4 veces. absolutamente el mismo código del EA, sobre los parámetros de optimización que se obtuvieron en la build 384 en la build 392 da resultados absolutamente diferentes, que no se correlacionan en absoluto con los que se...
Y primero borrar la caché de la carpeta tester, tal vez el optimizador toma los resultados de allí, la ejecución se hace siempre de nuevo.
lo he intentado, no ha servido de nada... el probador se ha estropeado definitivamente. de alguna manera tengo que volver al 384 porque el 392 no funciona ((
y también en la compilación 392, después de una ejecución, la opción de menú Ejecutar prueba única milagrosamente no está disponible (establece los parámetros y hace una prueba de ejecución), pero si establece manualmente los parámetros, puede hacer una prueba de ejecución, aunque un infierno de un resultado del techo...
y así sucesivamente... No entiendo por qué en el Pentium III 733MHz, su majestad MT5 así como MetaTester son remilgosos para trabajar con esas pantallas porno-crash en Windows XP SP3 32-bit
:
No he trabajado en este ordenador desde hace mucho tiempo. Tenía instalado MT5 en él (en la unidad D). He formateado la unidad C y he intentado ejecutar MT5. El problema es que no se puede hacer nada. Aquí está la imagen. La antigua cuenta ha desaparecido, no puedo crear una nueva. ¿Qué hacer?
Añadir este servidor (MQ) - access.metatrader5.com:443
Si recuerdas los parámetros de acceso de la antigua cuenta intenta revivirla, de lo contrario crea una nueva.
¿Cómo se añade? No hay ningún botón activo (( ¿dónde hacer clic para que se añada?
He intentado ponerlo encima de una nueva configuración y la misma historia, los botones no están activos.
Donde dice el signo más verde (también tiene una dirección de servidor similar).