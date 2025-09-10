Errores, fallos, preguntas - página 286
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, durante las pruebas sólo se selecciona por defecto un símbolo en la visión general del mercado. Si necesita otros, añádalos mediante SymbolSelect()
Vuelve a leer mi post con la foto, quizás lo entiendas... Los desarrolladores parecen entender la situación. ¡¡¡Todas las posiciones tienen stop y take profit!!! Pero en los campos S/L y T/P de Historial->Pedidos el informe está vacío... en todo y siempre.
y allí deberían estar estos valores, no sólo los stops y las tomas de posesión que se activaron, sino también los que se fijaron para las posiciones. ¿Cómo voy a saber si se ha puesto un tope o no? ¿Debo analizar decenas de páginas del registro?
A veces hay un error en el informe de la prueba.
Carpeta: ...\Nde la caché del probador
Ah, y también me gustaría añadir.
Cuando se vuelve a probar, si el archivo de prueba anterior no se borra.
1. ¿Tengo entendido que ha habido un cambio en el formato ex5 en la versión 387?
2. Tal vez me equivoque, pero no creo que esto se observara antes del cambio a la nueva versión.
Por favor, compruebe el historial de su servidor para el EURUSD...
Llegó una especie de oferta extraña para el euro (( No se puede hacer eso.
Y ¿dónde quieres poner un tope cuando hay una cita de este tipo)? ?
El tiempo es extraño con una diferencia demasiado grande entre los ticks para los diferentes pares, casi 10 minutos
Y no sólo en el EURUSD, sino también en otros pares
Yo también)))
Y también, como mínimo, lo que se destaca
Y no sólo en el EURUSD, sino también en otros pares
- 9.086.616,63 - Debo en una cuenta demo.
Deben haber hecho algo mal con la conversión de la cotización. Lo corregirán. Pero es genial cómo se ve. :)) 10 millones de deuda.
Lo arreglaremos ahora, perdón por las molestias.