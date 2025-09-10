Errores, fallos, preguntas - página 286

Rosh:
Sí, durante las pruebas sólo se selecciona por defecto un símbolo en la visión general del mercado. Si necesita otros, añádalos mediante SymbolSelect()
Gracias, ya he descubierto cómo hacerlo.
 
Voodoo_King:

Vuelve a leer mi post con la foto, quizás lo entiendas... Los desarrolladores parecen entender la situación. ¡¡¡Todas las posiciones tienen stop y take profit!!! Pero en los campos S/L y T/P de Historial->Pedidos el informe está vacío... en todo y siempre.

y allí deberían estar estos valores, no sólo los stops y las tomas de posesión que se activaron, sino también los que se fijaron para las posiciones. ¿Cómo voy a saber si se ha puesto un tope o no? ¿Debo analizar decenas de páginas del registro?

Además, si las paradas se modificaron mientras la posición existía, utilizando la operación TRADE_ACTION_SLTP o el método PositionModify() de la biblioteca estándar, no encontrará ninguna mención al respecto en ningún lugar del historial, sólo en el registro. No es muy conveniente, ¿verdad? Sin embargo, así es como está diseñado.
gisip:

A veces hay un error en el informe de la prueba.

Carpeta: ...\Nde la caché del probador

Ah, y también me gustaría añadir.

Cuando se vuelve a probar, si el archivo de prueba anterior no se borra.

Gracias por su mensaje. Ambos errores han sido encontrados y corregidos
1. ¿Tengo entendido que ha habido un cambio en el formato ex5 en la versión 387?

2. Tal vez me equivoque, pero no creo que esto se observara antes del cambio a la nueva versión.

Por favor, compruebe el historial de su servidor para el EURUSD...


 

Llegó una especie de oferta extraña para el euro (( No se puede hacer eso.

Y ¿dónde quieres poner un tope cuando hay una cita de este tipo)? ?

El tiempo es extraño con una diferencia demasiado grande entre los ticks para los diferentes pares, casi 10 minutos

 

Y no sólo en el EURUSD, sino también en otros pares

 

Yo también)))

Y también, como mínimo, lo que se destaca


 
vdv2001:

Y no sólo en el EURUSD, sino también en otros pares

- 9.086.616,63 - Debo en una cuenta demo.


Deben haber hecho algo mal con la conversión de la cotización. Lo corregirán. Pero es genial cómo se ve. :)) 10 millones de deuda.

Lo arreglaremos ahora, perdón por las molestias.

