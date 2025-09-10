Errores, fallos, preguntas - página 283
¿Puedo cambiar el MAGIC de una posición abierta (=magic1) en una prórroga?
(a magic2) es decir, pongo magic1 cuando se abre y magic2 cuando se invierte
magic2, poner en Print (después del flip) pero magic2=0.
He utilizado magic1=97 magic2=198
Pero para que 2 contadores funcionen magic2=198 en lugar de 0.
¿Cómo puedo hacerlo?
Gracias.
si alguien puede ayudar con esto, aquí está el código
beneficio - salidas 0
tipo - imprime 0
ticket - cuenta correctamente
¿No se rompe la lógica en alguna parte?
Es un fallo o un error o algo que estoy haciendo mal...
Estoy intentando escribir un indicador multidivisa. He recortado todo para ello durante el análisis. Simplemente debe dar salida a High Low y MA para el símbolo especificado. Funciona bien si el símbolo es el mismo que el gráfico en el que se ha colocado. Pero si el instrumento es diferente, se niega a funcionar.
CopyBuffer y CopyClose devuelven -1. El gráfico del instrumento, en el que se traza el indicador, está abierto al lado en el mismo marco temporal. Significa que el historial debe ser cargado. Pero el indicador no funciona, y el historial no intenta cargarse (como ocurre al ejecutar el Asesor Experto). No veo que el programa se esté cargando.
He aquí un resumen de lo que hago:
Adjunto el código completo del indicador que funciona para mi instrumento y no funciona para otro.
¿Es un fallo o unas manos torcidas? Ayúdame a entender.
alexluek:
No sé si el beneficio, pero el tipo parece ser correcto, es que hay un truco...
Es algo así como
En cuanto a tu versión - ¿Cuál crees que sería el valor de DEAL_TYPE_BUY si lo presentamos como un número?
Correcto, DEAL_TYPE_BUY es 0 y DEAL_TYPE_SELL es-1.
Especifica el número de compilación, el sistema operativo y adjunta una captura de pantalla.
Construcción: 384
OC: WinXP SP3
... La opción de menú "Guardar como imagen" a veces no aparece...
Así es, no tienes ningún gráfico abierto, por lo que falta el comando "Archivo - Guardar como imagen".
Debe utilizar el comando "Exportar a PNG (Imagen)" del menú contextual para guardar el gráfico de optimización de la estrategia comercial.
Aparece un error de forma intermitente al iniciar el comprobador:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed
2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent failed
2011.01.27 18:35:49 Core 1 conectándose a 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 proceso de agente iniciado
No aparece en el siguiente arranque.
¿Se supone que debe ser así? ¿Y qué debo hacer para no recibir este error?
build 384. parece que he encontrado otro error... Al ver el historial, las órdenes - los niveles establecidos de Stop Loss y Take Profit no se muestran, lo que se llama cAvSEM...
build 384. parece que he encontrado otro error... Al ver el historial, las órdenes - los niveles establecidos de Stop Loss y Take Profit no se muestran, lo que se llama "avsem"...
¿Cómo se fijan los topes y las ganancias obtenidas?
¿Primero abre una posición y sólo después la modifica, o fija el SL y el TP adecuados inmediatamente?