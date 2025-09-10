Errores, fallos, preguntas - página 282

Nuevo comentario
 
Burgunsky:

Interesante, ¿no tienes uno de estos?

Ya había una pregunta como ésta: https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851
Справка MQL5 - на 5 языках!
Справка MQL5 - на 5 языках!
  • www.mql5.com
при разработке торговой платформы MetaTrader 5 сразу же начала готовить подробную справку по всем компонентам новой платформы, как для серверов, так и для клиентского терминала.
[Eliminado]  

Burgunsky:

Interesante, ¿no hay tal cosa?

Por lo que sé, lo que está resaltado en rojo permanece en MT4.

Ahora todo el sistema de ayuda está en archivos separados (bueno o malo, no me corresponde juzgarlo)...


 

Y de nuevo el problema de la lectura de un archivo de texto plano, pero no de un array de elementos, sino de un solo elemento (es una pena que no haya ejemplos en la documentación, por cierto).

Todo parece estar especificado esta vez (archivo de texto, posición del puntero, archivo abierto con éxito y rellenado), ¡pero el resultado de la escritura en una variable de texto está vacío!

¿Con qué puede estar relacionado?

string   filename="equity FileWrite23.txt";
int      handle;


string   StrValue;

void OnInit(){

   handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
      else
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
   FileSeek(handle,0,SEEK_SET);
   StrValue = FileReadString(handle);
   PrintFormat("Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = ",StrValue);
   FileClose(handle);
}
 
DV2010:

Y de nuevo el problema de la lectura de un archivo de texto plano, pero no de un array de elementos, sino de un solo elemento (es una pena que no haya ejemplos en la documentación, por cierto).

Todo parece estar especificado esta vez (archivo de texto, posición del puntero, archivo abierto con éxito y rellenado), ¡pero el resultado de la escritura en una variable de texto está vacío!

¿Con qué puede estar relacionado?

¿Y por qué PrintFormat y no sólo Print?
 
mql5:
¿Por qué PrintFormat y no sólo Print?
:) Gracias. Lo hice con la impresión normal. :)
 

¡Hola!

En MT5, el ítem de menú "Guardar como imagen" ocasionalmente no aparece en el menú "Archivo", especialmente cuando lo necesitas, tienes que usar alt+PrtScreen.

 
gisip:

¡Hola!

En MT5, el ítem de menú "Guardar como imagen" ocasionalmente no aparece en el menú "Archivo", especialmente cuando lo necesitas, tienes que usar alt+PrtScreen.

Por favor, especifique el número de compilación, el sistema operativo y adjunte una captura de pantalla.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 

Aparece un error de forma intermitente al iniciar el comprobador:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed

2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent failed

2011.01.27 18:35:49 Core 1 conectándose a 127.0.0.1:3000

2011.01.27 18:35:49 Core 1 proceso de agente iniciado


No aparece en el siguiente arranque.

¿Se supone que debe ser así? ¿Y qué debo hacer para no recibir este error?

 
encontrado en los foros de EA y el indicador con la extensión EXP que sabe cómo ejecutar en Metatrader
 
Serj_Che:

Aparece un error de forma intermitente al iniciar el comprobador:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed

2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent failed


Lo mismo
1...275276277278279280281282283284285286287288289...3188
Nuevo comentario