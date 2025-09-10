Errores, fallos, preguntas - página 282
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Interesante, ¿no tienes uno de estos?
Burgunsky:
Interesante, ¿no hay tal cosa?
Por lo que sé, lo que está resaltado en rojo permanece en MT4.
Ahora todo el sistema de ayuda está en archivos separados (bueno o malo, no me corresponde juzgarlo)...
Y de nuevo el problema de la lectura de un archivo de texto plano, pero no de un array de elementos, sino de un solo elemento (es una pena que no haya ejemplos en la documentación, por cierto).
Todo parece estar especificado esta vez (archivo de texto, posición del puntero, archivo abierto con éxito y rellenado), ¡pero el resultado de la escritura en una variable de texto está vacío!
¿Con qué puede estar relacionado?
Y de nuevo el problema de la lectura de un archivo de texto plano, pero no de un array de elementos, sino de un solo elemento (es una pena que no haya ejemplos en la documentación, por cierto).
Todo parece estar especificado esta vez (archivo de texto, posición del puntero, archivo abierto con éxito y rellenado), ¡pero el resultado de la escritura en una variable de texto está vacío!
¿Con qué puede estar relacionado?
¿Por qué PrintFormat y no sólo Print?
¡Hola!
En MT5, el ítem de menú "Guardar como imagen" ocasionalmente no aparece en el menú "Archivo", especialmente cuando lo necesitas, tienes que usar alt+PrtScreen.
¡Hola!
En MT5, el ítem de menú "Guardar como imagen" ocasionalmente no aparece en el menú "Archivo", especialmente cuando lo necesitas, tienes que usar alt+PrtScreen.
Aparece un error de forma intermitente al iniciar el comprobador:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed
2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent failed
2011.01.27 18:35:49 Core 1 conectándose a 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 proceso de agente iniciado
No aparece en el siguiente arranque.
¿Se supone que debe ser así? ¿Y qué debo hacer para no recibir este error?
Aparece un error de forma intermitente al iniciar el comprobador:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed
2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent failed