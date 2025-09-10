Errores, fallos, preguntas - página 140

jmp:
Configuro el tamaño y la ubicación de los gráficos, cierro MT5, lo abro - como resultado todos los gráficos se estiran a lo ancho de la ventana, ¿cómo me deshago de él?

Crear una solicitud a servicedesk.

Por favor, proporcione capturas de pantalla antes de reiniciar el terminal (con la configuración de la ubicación) y después de reiniciarlo.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Cherrr:

A partir de esta farragosa historia sólo tengo una pregunta: ¿hay algo que se pueda hacer al respecto?


Necesita una descripción detallada de los parámetros de prueba y de las fechas con y por las que estableció pero no obtuvo el resultado deseado. Sería muy útil contar con un experto que dirigiera.

Lo mejor es hacerlo en forma de solicitud a servicedesk.

Los promotores.

No hay símbolos (o simplemente no son visibles) en la visión general del mercado de la nueva construcción. ¿O sólo soy yo quien tiene este fallo?

Bild funciona con WinXP 32 bits.



 
Interesting:

¿O sólo soy yo?

La compilación se ejecuta bajo WinXP 32 bits.

Todavía lo tengo todo. XP. ¿El botón derecho del ratón no ayuda?
Yedelkin:
Todavía tengo todo. XP. ¿El botón derecho del ratón no ayuda?

Después de tres reinicios, todo parece haber aparecido. Lo probaré en otros terminales...

PS

Está bien en otros terminales. Probablemente un fallo aleatorio :(

 

Curioso. ¿Alguien ha notado un truco como este?

Después de la optimización, seleccionamos la opción (mejor) en"Run Single Test" para comprobar y ver el gráfico,

Al optimizar

y en la prueba única, obtenemos resultados completamente diferentes

Y en los ajustes todo es igual que en la optimización.

Ya lo he pillado dos veces, he parado la optimización, la empiezo, y el test no coincide con la optimización, y de +9000 a menos 9000... No entiendo cuál es el problema. Tal vez era el mío. Todavía no me he puesto en contacto con el servicio.

Todavía tengo que añadir más. En el último caso:

Después de la optimización (antes de la prueba), cambió el método de prueba de'OHLC a M1' (fue durante la optimización) a'Cada tick', el resultado fue el mismo negativo. Entonces cambié el método de prueba de nuevo a'OHLC a M1' y probé de nuevo. Las diferencias son insignificantes, se dan los parámetros en los que hubo optimización.

 

He escrito una función para comprobar la sesión de negociación. En la demo funciona en el probador no quiere, impreso los datos en el registro es lo que tengo

De la demostración:

NN      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:35        2010.09.21 22:49:32 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:32 < 2010.09.21 23:59:00
DI      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:37        2010.09.21 22:49:33 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:33 < 2010.09.21 23:59:00
LI      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:37        2010.09.21 22:49:34 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:34 < 2010.09.21 23:59:00
QH      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:38        2010.09.21 22:49:34 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:34 < 2010.09.21 23:59:00
KH      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:41        2010.09.21 22:49:37 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:37 < 2010.09.21 23:59:00
CK      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:41        2010.09.21 22:49:38 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:38 < 2010.09.21 23:59:00

Del probador:

RE      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:00   Условие 2010.01.04 04:01:00 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:00 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
RP      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:02   Условие 2010.01.04 04:01:02 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:02 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
JO      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:04   Условие 2010.01.04 04:01:04 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:04 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
JJ      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:06   Условие 2010.01.04 04:01:06 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:06 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
RI      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:08   Условие 2010.01.04 04:01:08 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:08 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
GD      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:10   Условие 2010.01.04 04:01:10 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:10 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
KP      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:12   Условие 2010.01.04 04:01:12 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:12 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено

Código:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Проверка.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
MqlDateTime     str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   sesion(_Symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
pronych:

Curioso. ¿Alguien ha notado un truco como este?

Después de la optimización, seleccione la (mejor) opción en"Ejecutar prueba única" para probar y ver el gráfico,

y en la prueba única, obtenemos resultados completamente diferentes

Y en los ajustes todo es igual que en la optimización.

Aquí están las dos veces que me han pillado, he parado la optimización, la he ejecutado y la prueba no coincide... No sé qué pasa. Tal vez sea el mío. Todavía no me he puesto en contacto con el servicio.

Esto se ha visto incluso en mt4. Las cotizaciones históricas (O,H,L,C) pueden cambiar durante el pivoteo. El resultado de la operación más reciente también puede cambiar, si se produce una nueva barra durante la optimización. También puede cambiar el diferencial: has empezado la optimización con un diferencial y lo has comprobado con otro. Aunque mt5 debería incluir spreads históricos (asks y bids), pero no lo he comprobado yo. Tal vez los conocedores puedan responder sobre los spreads históricos en mt5. En mt4 el spread de todo el historial se tomaba siempre igual al spread más reciente en las cotizaciones. Por lo tanto, los resultados de las pruebas variaron en función de la hora de lanzamiento del probador. Sólo el sábado y el domingo los resultados no cambiaron.
 
gpwr:
.... Tal vez los conocedores puedan responder sobre los spreads de la historia en mt5. En mt4 la historia del spread siempre se tomaba igual al spread más reciente en las cotizaciones. Por lo tanto, los resultados variaron en función de la hora de lanzamiento del probador. Sólo el sábado y el domingo los resultados no cambiaron.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983

Ahora, según mi observación, esto se está corrigiendo. Llenando la historia de propagación

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
gpwr:
Esto se ha visto incluso en mt4. Las cotizaciones históricas (O,H,L,C) pueden cambiar durante la optimización. También el resultado de la operación más reciente puede cambiar, si una nueva barra llegó durante la optimización. También puede cambiar el diferencial: has empezado la optimización con un diferencial y lo has comprobado con otro. Aunque mt5 debería incluir spreads históricos (asks y bids), pero no lo he comprobado yo. Tal vez los conocedores puedan responder sobre los spreads históricos en mt5. En mt4 el spread de todo el historial se tomaba siempre igual al spread más reciente en las cotizaciones. Por lo tanto, los resultados de las pruebas variaron en función de la hora de lanzamiento del probador. Sólo el sábado y el domingo los resultados no cambiaron.
En cuanto a los diferenciales, es bien conocido. Se han añadido a las citas hace un mes (para los estándares cósmicos :) y probablemente no han cambiado. Y el propio sistema no implica esas pérdidas en los diferenciales. Algo está mal aquí. O bien he metido la pata en alguna parte del código (lo que es poco probable), o los resultados de las pruebas difieren mucho de los de la optimización. Esto ya es un error. Por eso pregunto a todos: ¿le ha pasado a alguien?
