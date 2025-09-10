Errores, fallos, preguntas - página 140
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Configuro el tamaño y la ubicación de los gráficos, cierro MT5, lo abro - como resultado todos los gráficos se estiran a lo ancho de la ventana, ¿cómo me deshago de él?
Crear una solicitud a servicedesk.
Por favor, proporcione capturas de pantalla antes de reiniciar el terminal (con la configuración de la ubicación) y después de reiniciarlo.
A partir de esta farragosa historia sólo tengo una pregunta: ¿hay algo que se pueda hacer al respecto?
Necesita una descripción detallada de los parámetros de prueba y de las fechas con y por las que estableció pero no obtuvo el resultado deseado. Sería muy útil contar con un experto que dirigiera.
Lo mejor es hacerlo en forma de solicitud a servicedesk.
Los promotores.
No hay símbolos (o simplemente no son visibles) en la visión general del mercado de la nueva construcción. ¿O sólo soy yo quien tiene este fallo?
Bild funciona con WinXP 32 bits.
¿O sólo soy yo?
La compilación se ejecuta bajo WinXP 32 bits.
Todavía tengo todo. XP. ¿El botón derecho del ratón no ayuda?
Después de tres reinicios, todo parece haber aparecido. Lo probaré en otros terminales...
PS
Está bien en otros terminales. Probablemente un fallo aleatorio :(
Curioso. ¿Alguien ha notado un truco como este?
Después de la optimización, seleccionamos la opción (mejor) en"Run Single Test" para comprobar y ver el gráfico,
y en la prueba única, obtenemos resultados completamente diferentes
Y en los ajustes todo es igual que en la optimización.
Ya lo he pillado dos veces, he parado la optimización, la empiezo, y el test no coincide con la optimización, y de +9000 a menos 9000... No entiendo cuál es el problema. Tal vez era el mío. Todavía no me he puesto en contacto con el servicio.
Todavía tengo que añadir más. En el último caso:
Después de la optimización (antes de la prueba), cambió el método de prueba de'OHLC a M1' (fue durante la optimización) a'Cada tick', el resultado fue el mismo negativo. Entonces cambié el método de prueba de nuevo a'OHLC a M1' y probé de nuevo. Las diferencias son insignificantes, se dan los parámetros en los que hubo optimización.
He escrito una función para comprobar la sesión de negociación. En la demo funciona en el probador no quiere, impreso los datos en el registro es lo que tengo
De la demostración:
Del probador:
Código:
Curioso. ¿Alguien ha notado un truco como este?
Después de la optimización, seleccione la (mejor) opción en"Ejecutar prueba única" para probar y ver el gráfico,
y en la prueba única, obtenemos resultados completamente diferentes
Y en los ajustes todo es igual que en la optimización.
Aquí están las dos veces que me han pillado, he parado la optimización, la he ejecutado y la prueba no coincide... No sé qué pasa. Tal vez sea el mío. Todavía no me he puesto en contacto con el servicio.
.... Tal vez los conocedores puedan responder sobre los spreads de la historia en mt5. En mt4 la historia del spread siempre se tomaba igual al spread más reciente en las cotizaciones. Por lo tanto, los resultados variaron en función de la hora de lanzamiento del probador. Sólo el sábado y el domingo los resultados no cambiaron.
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Ahora, según mi observación, esto se está corrigiendo. Llenando la historia de propagación
Esto se ha visto incluso en mt4. Las cotizaciones históricas (O,H,L,C) pueden cambiar durante la optimización. También el resultado de la operación más reciente puede cambiar, si una nueva barra llegó durante la optimización. También puede cambiar el diferencial: has empezado la optimización con un diferencial y lo has comprobado con otro. Aunque mt5 debería incluir spreads históricos (asks y bids), pero no lo he comprobado yo. Tal vez los conocedores puedan responder sobre los spreads históricos en mt5. En mt4 el spread de todo el historial se tomaba siempre igual al spread más reciente en las cotizaciones. Por lo tanto, los resultados de las pruebas variaron en función de la hora de lanzamiento del probador. Sólo el sábado y el domingo los resultados no cambiaron.