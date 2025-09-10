Errores, fallos, preguntas - página 133
Por lo que entiendo la acumulación, como en la demo o en el tester...
Así que al dar salida a los valores al registro, sólo una vez (por primera vez) la función parabólica, es decir, CopyBuffer, devuelve 0 y no -1, como debería ser en caso de error (aunque tampoco debería serlo, todos los datos están ahí, todos descargados, nada de grandes matrices multidimensionales, ¡no debería producirse ningún error!) Y esto ocurre SÓLO en el probador y SÓLO UNA vez. A partir de aquí todo funciona bien.
En el código básico no me importa lo que devuelven las funciones, finalmente cuando se trata de una solicitud de comercio, los valores recibidos para la solicitud son comprobados por la función universal, y si todo está bien enviamos la solicitud, si no - esperamos a que esté bien...
Pruebe el siguiente código en su función de obtener el valor parabólico.
Obtendrás algo como esto en el registro
Esto explicará por qué obtienes 0 y no -1.
Lo repetiré por tercera vez. Los datos están ahí, pero los valores de los indicadores en ese momento PUEDEN no estar calculados todavía. Está escrito en la ayuda.
¿Qué es? ¿Reconocimiento o acumulación?
FC sufre de sobreacumulación, MT ha tenido acumulación toda su vida. Sencillo en días normales y x3 en miércoles (habría que aclarar eldía de intercambio triple )...
Exactamente, estamos recibiendo el valor parabólico, no la respuesta del CopyBuffer...
Vale... cambiar la función parabólica por la que has proporcionado (con las huellas).
Agrego las impresiones en el bucle for (no tiene protección de cero)
Ejecutarlo en el probador
y así sucesivamente, hasta que pulses cancelar
Asesor experto en el gráfico
no hay errores en el diario
mira la imagen en la pestaña de Expertos; tampoco hay mensajes de error
puedes contar puntos parabólicos, todo coincide bien, en el duodécimo, salir del ciclo...
Hace tiempo que me di cuenta de que en MQL5 en "ese momento" o en ese... Los datos de aquí o de allá pueden no estar calculados... Pero no está bien, hay que arreglarlo, no escribir muletillas en el código
por cierto, es lo mismo con todos los demás indicadores, no sólo con los parabólicos
no sé qué es la fc, sólo necesito saber cómo será en los campeonatos.
FC - Forex Club y decir su terminal Rumus2.
¿Tienes una cuenta de prueba para el campeonato? Pruébalo y todo se aclarará...
Hace tiempo que me di cuenta de que en MQL5 en "ese momento" o en ese... Los datos de aquí o de allá pueden no estar calculados... Pero no está bien, hay que arreglarlo, no escribir muletillas en el código
Por cierto, es lo mismo con todos los demás indicadores, no sólo con los parabólicos.
No creemos nuevas discusiones.
Este tema se ha discutido muchas veces. Fue revisado no hace mucho tiempo(https://www.mql5.com/ru/forum/1951)
Sentado... Observando...
Nunca creeré que MQL5 y MQL4 fueron escritos por el mismo equipo.(((
MQ4 - volando...
MQ5 es un juego de niños. Sin ánimo de ofender, pero...(((
No he visto este hilo... lo mismo...
La cuestión es que no voy a hacer estúpidamente comprobaciones en cada línea para todas las ocasiones, confundiendo y desordenando el código. Si eso no es posible, entonces... se añaden muletas, un proyecto lo suficientemente grande es finalmente rehecho y funcionando...
Y en general, me sorprende este enfoque... Resulta que no es la primera vez que surge una pregunta de este tipo (y estoy seguro de que más de una vez en el futuro surgirá en otras personas), y cada vez "por primera vez" para pasar un montón de su tiempo de trabajo y de los demás para explicar lo que hay que hacer para evitar este error ...
Lo único que hay que hacer es añadir en el TESTER que se recomienda en ese hilo sólo UNA DORMIDA(1000) al inicio del Expert Advisor.
No debe ser así para que el caparazón implique fallos, y esos fallos deben evitarse en el código. Y el TERMINAL está funcionando correctamente y de forma correcta, no hay ERRORES (en esta situación). Pero el funcionamiento del comprobador es DIFERENTE al del terminal.
