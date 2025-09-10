Errores, fallos, preguntas - página 266
El problema del bucle no está en la forma en que se modifica la variable (a menos que, por supuesto, se cambie a cero), sino en la comprobación del valor de esa variable, que nunca será menor que cero.
No entiendo lo que quieres decir. Para evitar el "problema", puede, por ejemplo, añadir una condición adicional para salir del bucle
o hacer el bucle no basado en for, sino en while...
No entiendo lo que está tratando de decir.
No entiendo lo que está tratando de decir. Para evitar el "problema", puede, por ejemplo, simplemente añadir una condición adicional para salir del bucle
o hacer el bucle no basado en for, sino en while...
Las cifras no están redondeadas. Tal vez esté haciendo algo mal, por favor, aconséjeme.
Aquí está el código:
Este es el resultado:2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
1) Lea: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double y https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) Si quieres redondear específicamente al imprimir: DoubleToString
Gracias, me ha ayudado.
Aquí hay otra confusión con el redondeo de las ganancias y los puntos de precio por símbolo GBPUSD. No parece que deba ser así.
qué es la actualización automática disponible a través del sistema LiveUpdate.
cómo se ejecuta
el terminal no puede actualizarse
Win 7 - 32 terminal se inicia con el comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
S.I. ¿Tengo que reinstalarlo cada vez?
He borrado accidentalmente el archivo experto de la ventana del navegador. Resultó que el archivo .mq5 del mismo nombre también fue eliminado
¿Pueden aconsejar si estos archivos pueden ser restaurados (encontrados)?
No encuentro un tema similar.
He borrado accidentalmente el archivo experto de la ventana del navegador. Resultó que el archivo .mq5 del mismo nombre también fue eliminado
¿Pueden indicar si estos archivos pueden ser restaurados (encontrados)?
No encuentro un tema similar.
están en la papelera de windows (si no está apagada)