Errores, fallos, preguntas - página 266

Nuevo comentario
 
mql5:

El problema del bucle no está en la forma en que se modifica la variable (a menos que, por supuesto, se cambie a cero), sino en la comprobación del valor de esa variable, que nunca será menor que cero.

No entiendo lo que quieres decir. Para evitar el "problema", puede, por ejemplo, añadir una condición adicional para salir del bucle

   uchar LastBarInd = 2;
   for (uchar i = LastBarInd; i >= 0; i--)
     {
      ................. // тело
      if (i == 0) break;
     }

o hacer el bucle no basado en for, sino en while...

 
AlexSTAL:

No entiendo lo que está tratando de decir.

Lo que quiere decir es que el compilador puede detectar comparaciones estáticas simples en tiempo de compilación, pero es impotente frente al control en tiempo de ejecución.
 
AlexSTAL:

No entiendo lo que está tratando de decir. Para evitar el "problema", puede, por ejemplo, simplemente añadir una condición adicional para salir del bucle

o hacer el bucle no basado en for, sino en while...


Sí, pero puedes sustituir la comprobación "i>=0" en la condición for por "true" y el compilador te lo indicará (como advertencia, en una de las próximas compilaciones).
 
La ventana del gráfico de prueba no muestra TP, SL, órdenes pendientes como lo hacía en MT4. ¿Podemos añadir esto en MT5?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 

Las cifras no están redondeadas. Tal vez esté haciendo algo mal, por favor, aconséjeme.

Aquí está el código:

   for(int e=1; e<=NSignalBuy; e++)
     {
   Print("OkruglyaemDo2[",e,"]=",NormalizeDouble(OkruglyaemDo2[e],2));
     }

Este es el resultado:

2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
 
Jager:

Las cifras no están redondeadas. Tal vez esté haciendo algo mal, por favor, aconséjeme.

Aquí está el código:


Este es el resultado:

2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999

1) Lea: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double y https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Si quieres redondear específicamente al imprimir: DoubleToString

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5
 
AlexSTAL:

1) Lea: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double y https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Si quieres redondear específicamente al imprimir: DoubleToString

Gracias, me ha ayudado.

Aquí hay otra confusión con el redondeo de las ganancias y los puntos de precio por símbolo GBPUSD. No parece que deba ser así.


 

qué es la actualización automática disponible a través del sistema LiveUpdate.

cómo se ejecuta

el terminal no puede actualizarse

Win 7 - 32 terminal se inicia con el comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable

S.I. ¿Tengo que reinstalarlo cada vez?

 

He borrado accidentalmente el archivo experto de la ventana del navegador. Resultó que el archivo .mq5 del mismo nombre también fue eliminado

¿Pueden aconsejar si estos archivos pueden ser restaurados (encontrados)?

No encuentro un tema similar.

 
Yedelkin:

He borrado accidentalmente el archivo experto de la ventana del navegador. Resultó que el archivo .mq5 del mismo nombre también fue eliminado

¿Pueden indicar si estos archivos pueden ser restaurados (encontrados)?

No encuentro un tema similar.

están en la papelera de windows (si no está apagada)

1...259260261262263264265266267268269270271272273...3188
Nuevo comentario