chief2000:

Una vez pregunté en un foro (hace mucho tiempo, cuando MT5 era bastante rudimentario) si era posible abrir dos gráficos de diferentes marcos temporales en una misma ventana. Alguien respondió que era posible. He instalado MT5 ahora y no veo tal opción. ¿Alguien puede confirmar esto y si es así cómo hacerlo?

Gracias.

Si es posible, entonces uno de los gráficos tendrá que ser dibujado por un indicador especializado en un área separada.

No creo que haya otra opción (no puedo asegurarlo), aunque tienes que aclarar a qué te refieres con "gráfico".

 
Interesting:

La posibilidad de dibujar usando un indicador ha sido implementada en MT4 también. El gráfico - dentro de la pestaña EURUSD abra dos gráficos independientes, digamos M30 y H4.
¿Dentro de la pestaña (como en Rumus 2 de Forex Club)? Si lo he entendido bien, no, pero es una buena función...
 
Insert-Ibjects-Graphic-Objects-Graph


Sólo así...

 
Justo lo que necesito. ¡Muchas gracias!

También una variante, se olvidó por completo de este objeto. Tal vez sea porque estoy acostumbrado a renderizarlo con un script.
 
chief2000:

Justo lo que necesitaba. ¡Muchas gracias!

También está el Asesor Experto por defecto de ChartInChart que dibuja esto


 
Gracias.

 
Vladix:

¿Te refieres a los números de la escala de precios de los símbolos que contienen yenes? Si es así, lo más probable es que sea una unificación del formato del valor fraccionario del precio para mostrarlo en la escala, algo así como %10.{SYMBOL_DIGITS}f

Creo que los desarrolladores no pensaron que fuera necesario añadir una comprobación más para asegurarse de que el valor es un entero.

No se trata de números enteros, sino de números redondos en la escala de precios, es decir, 1,3100 euros, 1,3200 euros, etc. Faltan y definitivamente hay un punto aquí).
Si no recuerdo mal, tiene que ver con un determinado algoritmo de dibujo de cuadrículas.

Hay que conseguir células de un determinado tamaño (la cuestión se discutió con más detalle aquí o en un foro vecino).

