Una vez pregunté en un foro (hace mucho tiempo, cuando MT5 era bastante rudimentario) si era posible abrir dos gráficos de diferentes marcos temporales en una misma ventana. Alguien respondió que era posible. He instalado MT5 ahora y no veo tal opción. ¿Alguien puede confirmar esto y si es así cómo hacerlo?
Gracias.
Si es posible, entonces uno de los gráficos tendrá que ser dibujado por un indicador especializado en un área separada.
No creo que haya otra opción (no puedo asegurarlo), aunque tienes que aclarar a qué te refieres con "gráfico".
También era posible dibujar por indicador en MT4. Gráfico - dentro de la pestaña EURUSD para abrir dos gráficos independientes, digamos M30 y H4.
Insert-Ibjects-Graphic-Objects-Graph
Sólo así...
Justo lo que necesito. ¡Muchas gracias!
También está el Asesor Experto por defecto de ChartInChart que dibuja esto
Gracias.
¿Te refieres a los números de la escala de precios de los símbolos que contienen yenes? Si es así, lo más probable es que sea una unificación del formato del valor fraccionario del precio para mostrarlo en la escala, algo así como %10.{SYMBOL_DIGITS}f
Creo que los desarrolladores no pensaron que fuera necesario añadir una comprobación más para asegurarse de que el valor es un entero.
Más bien se trata de números redondos en la escala de precios, es decir, 1,3100 euros, 1,3200, etc., y no de números enteros. Faltan y seguramente hay un punto aquí).
Si no recuerdo mal, tiene que ver con un determinado algoritmo de dibujo de cuadrículas.
Hay que conseguir células de un determinado tamaño (la cuestión se discutió con más detalle aquí o en un foro vecino).