Errores, fallos, preguntas - página 244
Esperemos que los desarrolladores nos sigan escuchando y nos ayuden a atrapar este error flotante....
Desde hace un par de días, el terminal se apaga cuando se abre la ventana del probador. ¿Cuál podría ser el problema...?
SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
Esta es la respuesta de los desarrolladores: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
¡Hola!
Me pueden decir, cuando se hace la prueba usandoel "algoritmo genético" algunas combinaciones de variables de entrada se saltan y no se prueban.
Pregunta: ¿se hace a propósito?
Consulte Modos de optimización y el artículo Algoritmos genéticos - Aparato matemático
Además, hay un artículo aquí Algoritmos genéticos - ¡Es sencillo!
Vaya, escribí al servicio técnico hace una semana, pero no me dieron una respuesta sensata. Anunciaron el error cuando lo descubrí yo mismo. Tuberías.
¡Ayuda! El indicador funciona bien, muestra y calcula todo, pero
cuando llega un nuevo tick, se pone a cero y las líneas se construyen de nuevo, aquí hay una captura de pantalla
y luego esto:
y todo vuelve a la normalidad:
Y luego, de nuevo, con la llegada de una nueva garrapata. Tal vez alguien tenga...
Parece que se pone a cero en esta función (a la llegada del tick)
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));