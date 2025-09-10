Errores, fallos, preguntas - página 244

Nuevo comentario
 
AlexSTAL:

Esperemos que los desarrolladores nos sigan escuchando y nos ayuden a atrapar este error flotante....

Me pasa exactamente lo mismo (dado que a veces pongo el ordenador a dormir). El servidor MQ. Se cura sacudiendo el gráfico con el ratón. En cuanto a servicedesk, trabajan con mi solicitud. Ayer me preguntaron "¿puedes aclarar con qué punto de acceso funcionaba el terminal?". No he podido aclararlo porque no he encontrado esa información en el registro. Por lo tanto, si su sesión actual no se interrumpe y hay un problema, escriba a Service Desk y pregunte por el "punto de acceso".
 
SoundChip:

Desde hace un par de días, el terminal se apaga cuando se abre la ventana del probador. ¿Cuál podría ser el problema...?

En este caso, resulta que hay un límite en el número de variables definidas a través de la entrada: 80. Entonces el probador comienza a fallar y apaga el terminal.
 

SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 

Esta es la respuesta de los desarrolladores: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
В чём дело? При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал. С чем это может быть связанно?
В чём дело? При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал. С чем это может быть связанно?
  • www.mql5.com
При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал.
 
Yedelkin:
Esta es la respuesta de los desarrolladores: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Vaya, les envié un correo electrónico hace una semana, pero no me dieron una respuesta sensata. Anunciaron el error cuando lo descubrí yo mismo. Es un tubo.
 

¡Hola!

Me pueden decir, cuando se hace la prueba usandoel "algoritmo genético" algunas combinaciones de variables de entrada se saltan y no se prueban.

Pregunta: ¿se hace a propósito?

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
gisip:

¡Hola!

Me pueden decir, cuando se hacen las pruebas con el"algoritmo genético" algunas combinaciones de variables de entrada se saltan y no se prueban.

Pregunta: ¿se hace a propósito?


Consulte Modos de optimización y el artículo Algoritmos genéticos - Aparato matemático

Además, hay un artículo aquí Algoritmos genéticos - ¡Es sencillo!

 
SoundChip:
Vaya, escribí al servicio técnico hace una semana, pero no me dieron una respuesta sensata. Anunciaron el error cuando lo descubrí yo mismo. Tuberías.
No pudieron encontrar su solicitud.
 
SoundChip:
Vaya, escribí al servicio técnico hace una semana, pero no me dieron una respuesta sensata. Anunciaron el error cuando lo descubrí yo mismo. Tubo.
Perdón, resulta que escribí al foro y no al servicedek:)
 

¡Ayuda! El indicador funciona bien, muestra y calcula todo, pero

cuando llega un nuevo tick, se pone a cero y las líneas se construyen de nuevo, aquí hay una captura de pantalla


y luego esto:



y todo vuelve a la normalidad:



Y luego, de nuevo, con la llegada de una nueva garrapata. Tal vez alguien tenga...

 

Parece que se pone a cero en esta función (a la llegada del tick)


b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));

double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;

ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));
1...237238239240241242243244245246247248249250251...3188
Nuevo comentario