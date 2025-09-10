Errores, fallos, preguntas - página 86
No lo creo. La sobrecarga de funciones estándar es mejor no directamente, sino declarándolas en clases...
"No creo" parece referirse a si tal característica se mantendrá en el futuro,
porque ahora es una posibilidad.
¿Por qué en las clases, por qué no podemos hacer un inluder de todas las funciones estándar sobrecargadas y pegarlo en todas partes?
Oh maravilla, resulta que se pueden sobrecargar las funciones predefinidas.
¿o es un error?
Puedes, pero ten cuidado de no sorprenderte después (cuando te olvides de la sobrecarga). Véase el ejemplo de la operación de resolución del contexto ( :: )
Gracias, ya veo. De este modo, puede establecer el ámbito de la sobrecarga y no tener que preocuparse por su destino.
Pero en este caso creo que es la variante inluder la que será útil, porque es bastante práctico seleccionar una posición por un id previamente definido.
Así que, evidentemente, Eva no tendrá cerebro porque tendrá que dárselo a los expertos en mql, que pueden programar todo tipo de cosas aquí... :о)
Probablemente el Zy Eva se quede sin cerebro porque se lo tendrán que dar a los expertos en mql, o programarán todo tipo de cosas aquí... :о)
mejor DoubleToString de una vez, para no quedar atrapado en el futuro
El compilador es "silencioso" cuando comprueba la igualdad
Así, primero se hace la asignación Tiempo=0y luego se comprueba si es verdadera o falsa. ¿Por qué debería importarle?
Error estándar de mucha gente, yo mismo a veces me pillo (la comparación se implementa de forma diferente en los distintos idiomas)...