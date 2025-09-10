Errores, fallos, preguntas - página 86

Interesting:
No lo creo. La sobrecarga de funciones estándar es mejor no directamente, sino declarándolas en clases...

"No creo" parece referirse a si tal característica se mantendrá en el futuro,

porque ahora es una posibilidad.

¿Por qué en las clases, por qué no podemos hacer un inluder de todas las funciones estándar sobrecargadas y pegarlo en todas partes?

 
Urain:

Oh maravilla, resulta que se pueden sobrecargar las funciones predefinidas.

¿o es un error?


Puedes, pero ten cuidado de no sorprenderte después (cuando te olvides de la sobrecarga). Véase el ejemplo de la operación de resolución del contexto ( :: )
 
Rosh:
Puedes, pero ten cuidado de no sorprenderte después (cuando te olvides de la sobrecarga). Véase el ejemplo de la operación de resolución del contexto ( :: )

Gracias, ya veo. De este modo, puede establecer el ámbito de la sobrecarga y no tener que preocuparse por su destino.

Pero en este caso creo que es la variante inluder la que será útil, porque es bastante práctico seleccionar una posición por un id previamente definido.


Así que, evidentemente, Eva no tendrá cerebro porque tendrá que dárselo a los expertos en mql, que pueden programar todo tipo de cosas aquí... :о)

Urain:

Probablemente el Zy Eva se quede sin cerebro porque se lo tendrán que dar a los expertos en mql, o programarán todo tipo de cosas aquí... :о)

 
Encontré lo siguiente, tal vez no sea un error y esté diseñado así, al intentar escribir un número de tipo double en un objeto de texto, esta construcción escribe una cadena en forma de 0.00000000
ObjectSetString(0,"PIPSetEditBBdeviation",OBJPROP_TEXT,(string)BBdeviation);
DoubleToString es mejor de una vez, para no quedar atrapado en el futuro
 
sergeev:

mejor DoubleToString de una vez, para no quedar atrapado en el futuro
esto es comprensible, tenemos que hacer que esto funcione correctamente también. la conversión inversa funciona por cierto
 

El compilador es "silencioso" cuando comprueba la igualdad

void OnStart()
  {
    datetime Time=0;  
    
    if(Time=0) //???????? 
     {
       
     }
        
  }
 
Kos:

El compilador es "silencioso" cuando comprueba la igualdad


Así, primero se hace la asignación Tiempo=0y luego se comprueba si es verdadera o falsa. ¿Por qué debería importarle?

Kos:

El compilador es "silencioso" cuando comprueba la igualdad


Error estándar de mucha gente, yo mismo a veces me pillo (la comparación se implementa de forma diferente en los distintos idiomas)... 

void OnStart()
{
datetime Time=0;  
    
  if(Time==0)
  {
  //Так правильно       
  }
        
}
