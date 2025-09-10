Errores, fallos, preguntas - página 169
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
papaklass:... Esto es lo que escribiste en tus posts anteriores.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
No fui yo quien lo escribió, estaba señalando que el compilador no comprueba la lógica del código y no puede adivinar que un bloque concreto se ejecutará sólo cuando se inicialice (según tus palabras). El compilador sólo asume que si hay alguna variable no inicializada en el código, se utilizará tarde o temprano. Y el punto de mis posts es que a veces, a diferencia de la afirmación categórica de Renate, esta suposición puede no cumplirse.
Por lo tanto, para evitar estos errores, inicialice siempre sus variables.
Como ha visto, el ejemplo anterior muestra que esta advertencia no siempre significa un error, eso es todo.
En la última versión, el análisis previo no funciona:
En la última versión, el análisis previo no funciona:
Algunos indicadores pueden no utilizar los topes de los indicadores.
Si no se especifica la directiva #property indicator_buffers, se obtendrá una advertencia del compilador: no se ha definido ninguna parcela para el indicador
Al mismo tiempo, no se permite especificar el número de buffers igual a cero. Esta situación podría corregirse de alguna manera: se podría eliminar el mensaje o permitir el número nulo de búferes.
Está en la compilación 344.
¿Por qué el depurador sólo funciona dentro de OnInit() ?
¿Por qué el depurador sólo funciona dentro de OnInit() ?
Y a partir de ahí, ¿qué resultado se obtiene?
Tal vez la salida tenga un resultado distinto de cero, por eso la depuración se detiene.
A los desarrolladores.
¿Se puede colorear en rojo (o en cualquier otro color de su elección) el cierre de la operación junto con el cierre?
PS
También me gustaría que las cantidades negativas se colorearan en rojo en la columna de "beneficios" (cantidades de retiradas y operaciones perdedoras)...
A los desarrolladores.
¿Se puede colorear de rojo (o de cualquier otro color de su elección) el cierre de la operación junto con el cierre?
PS
También me gustaría que las cantidades negativas se colorearan en rojo en la columna de "beneficios" (sumas deducidas de la cuenta y operaciones con pérdidas)...
Me pregunto por qué se producen cuatro eventos OnTrade cuando se cierra una posición.
¿No es mucho?