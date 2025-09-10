Errores, fallos, preguntas - página 1180
¿Y es difícil arreglar esto para que funcione?
Es una pregunta complicada. Cómo verlo. Para algunas personas, es absolutamente imposible. No es muy difícil para los inteligentes.
Tan pronto como cambié al terminal 600 empecé a experimentar cosas extrañas en términos de desbordamiento de disco con , en la carpeta de registros un archivo de texto está creciendo a un tamaño exorbitante. y esto está sucediendo en tres ordenadores y en diferentes vientos , ¿quién sabe lo que es?
La búsqueda en el foro no funciona. Cuando trato de buscar, aparece:
Se ha producido un error. Por favor, inténtelo más tarde.
La ayuda de la clase CWndObj tiene una pequeña imprecisión. Dice así:
Clase CWnd
La clase CWndObj es una clase base para los controles simples (basados en objetos gráficos) de la Biblioteca Estándar.
en lugar de:
Clase CWndObj.
La clase CWndObj es la clase base para los controles simples (gráficos basados en objetos) de la Biblioteca Estándar.
El gráfico no se muestra correctamente. Hay 27 pares de divisas abiertos. Anteriormente, cuando se cambiaba al par siguiente/anterior y se volvía atrás, el gráfico se redibujaba y se mostraba correctamente.
Charlemos en servicedesk. Lo que necesita de usted es un algoritmo para jugar, construir el número, la tasa de bits
Todavía no lo he reproducido