Errores, fallos, preguntas - página 1180

Nuevo comentario
 
Elena_2014:
¿Y es difícil arreglar esto para que funcione?
Muy pronto lanzaré una nueva versión
 
Integer:
Es una pregunta complicada. Cómo verlo. Para algunas personas, es absolutamente imposible. No es muy difícil para los inteligentes.
Sí, lo he probado y no ha funcionado.
 
Tan pronto como se cambió a 600 terminal comenzó cosas extrañas en términos de desbordamiento de la unidad c, en los registros de la carpeta formó un archivo de texto que crece a un tamaño exorbitante. y esto ocurre en tres equipos y en diferentes vindovs, ¿quién sabe lo que es?
 
alexi72:
Tan pronto como cambié al terminal 600 empecé a experimentar cosas extrañas en términos de desbordamiento de disco con , en la carpeta de registros un archivo de texto está creciendo a un tamaño exorbitante. y esto está sucediendo en tres ordenadores y en diferentes vientos , ¿quién sabe lo que es?
Mira lo que está escrito en estos grandes archivos de registro - tal vez un EA es el culpable?
 
alexi72:
Tan pronto como me cambié a 600 terminal comenzó cosas extrañas en términos de desbordamiento con la unidad, en los registros de la carpeta formó un archivo de texto que crece a un tamaño exorbitante. y esto ocurre en tres equipos y en diferentes Windows, ¿quién sabe lo que es?
Los registros se atascan con errores. Los códigos deben ser corregidos a su estado normal.
 

La búsqueda en el foro no funciona. Cuando trato de buscar, aparece:

Se ha producido un error. Por favor, inténtelo más tarde.

 
También es posible no llamar a un inicio de bucle desde el init, pero entonces hay que esperar un tick. Pero si haces esto - while(!IsStopped()) en el inite, la salida del bucle se producirá con bastante rapidez, porque la función isStopped() puede devolver true. Si el bucle está en bucle al inicio, el siguiente tick iniciará el bucle de nuevo.
 

La ayuda de la clase CWndObj tiene una pequeña imprecisión. Dice así:

Clase CWnd

La clase CWndObj es una clase base para los controles simples (basados en objetos gráficos) de la Biblioteca Estándar.

en lugar de:

Clase CWndObj.

La clase CWndObj es la clase base para los controles simples (gráficos basados en objetos) de la Biblioteca Estándar.



 

El gráfico no se muestra correctamente. Hay 27 pares de divisas abiertos. Anteriormente, cuando se cambiaba al par siguiente/anterior y se volvía atrás, el gráfico se redibujaba y se mostraba correctamente.


 
Luckhuman:

El gráfico no se muestra correctamente. Hay 27 pares de divisas abiertos. Anteriormente, al cambiar al par siguiente/anterior y volver atrás obligaba a redibujar el gráfico y se mostraba correctamente.


Charlemos en servicedesk. Lo que necesita de usted es un algoritmo para jugar, construir el número, la tasa de bits

Todavía no lo he reproducido

1...117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187...3188
Nuevo comentario