Errores, fallos, preguntas - página 117
Es más conveniente escribir una función que convierta un número en un punto.
No todos los int son convertidos a enum, compilará, tal vez sin errores, pero en tiempo de ejecución se estrellará. Todo esto no sirve de nada. Este ejemplo se citó para demostrar un error, ¡pero no existe tal error!
Está claro que no todos los int, pero nadie prohíbe manejar esta situación correctamente en una función.
Bueno, depende de quién y cómo vaya a escribir la funcionalidad. Por supuesto, es importante el uso que se le dará después.
Para trabajar con periodos, necesitarás, por ejemplo, 4 funciones: SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() y PeriodToInt().
Creo que estas 4 funciones son suficientes para convertir int en periodo y viceversa...
No debe haber errores al convertir un periodo en algo que tenga valor int, ya que los periodos se conocen de antemano, pero si hay un problema al convertir un int en un periodo, devolveremos PERIOD_CURRENT.
PS
> Si el parámetro es int, tienes que fundirlo al tipo correcto.
Eso es exactamente lo que quería decir aquí....
Cuando se empieza a escribir una palabra reservada y aparece en el menú contextual, al seleccionarla (pulsar inter), se añade a lo ya escrito. Por ejemplo str - elección, obtener strstring. Si has escrito strin - choice, entonces respectivamente strinstring
¿Por qué tengo que pulsar Enter? Presiono la barra espaciadora y está bien.
Eso es raro. Estoy bien.
antes de pulsar [enter] y después
¿Entiendo correctamente que el procedimiento deinit(); en los indicadores no se inicia todavía cuando se cambia el marco temporal y se cierra el gráfico?
pero la ayuda dice que
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика,
es cuando empiezas una línea...
Intenta hacerlo en medio del código (línea).
eso es si haces las líneas primero...
Intenta hacer esto en medio del código (línea)
Sí, ya veo, existe tal cosa si se añade a la palabra terminada un nuevo comienzo, entonces se desliza tal fallo.
Pero si se añade al final, es normal. Probablemente sea un error, llama al servicio técnico.
Que se diviertan todos.
¿Quién sabe cómo calcular correctamente la hora GMT en función de la hora local y del servidor (debe incluir el horario de verano/invierno y la zona horaria)?
He visto un ejemplo de cálculo del horario de verano en algún lugar del foro MQL4, pero no encuentro... :(