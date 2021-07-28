Deseos para MT5 - página 84
Buenas noches.
Al trabajar en el MetaEditor, me he dado cuenta de que sería estupendo que, al escribir la directiva #include, apareciera una lista de archivos disponibles en el directorio después del < o ". Sería mucho más conveniente, en mi opinión, trabajar con esta directiva.
¿Cuál es la conveniencia?
Propongo aprender un método sencillo, escribir la inclusión, cuando necesite conectarse, copiar el nombre y pegarlo en el lugar de conexión, funciona perfectamente, sobre todo no es una operación tan frecuente como para molestarse con esto.
¿Es un inconveniente? ¿Es mucho más cómodo copiar? Apoyaría ami__x__an en su petición, sólo que desconozco los gastos generales para implementar esto por parte de los desarrolladores.
Y una cosa más: la mayoría de las veces los inludes no se escriben de forma independiente, sino que se incluyen desde bibliotecas de terceros. No es la mayor alegría ordenar los entresijos de las carpetas, luego abrir el archivo deseado, copiar su nombre y así sucesivamente, que es la manera a prueba de fallos, amablemente ofrecido por usted. ¿Pero qué pasa con las rutas anidadas?
+1000. Personalmente, echo de menos la funcionalidad de poder saltar a otros módulos en lugar de una determinada declaración de función o clase.
De todas las ventajas, nadie ha respondido a la pregunta directa: ¿cuál es la comodidad?
Tienes que escribir la directiva #include y obtener una lista de 300 archivos, y luego tienes que seguir subiendo y bajando en busca del necesario, los archivos están todos en la lista general, tanto locales como globales incluidos (de lo contrario no funcionará), o sólo globales (problemas con la inclusión local), o sólo locales (problemas con la inclusión global). En resumen, muchas molestias, ¿y todo para qué? ¿Cuál es el sobreobjetivo? ¿Automatizar (hacer con un clic) lo que se puede hacer con dos clics de teclado?
No me convence todavía, Ctrl+C --> Ctrl+V y ya está. A partir de 3000 líneas de código, esta necesidad se produce entre 5 y 10 veces.
Será mejor que mejores para la sustitución, si creas un for anidado, no es i sino j.
y cuando se crea una clase con ficha, no se puede copiar el nombre para que cambie inmediatamente en el constructor y destructor.
En mi opinión, estos puntos son más relevantes.
Los archivos/carpetas locales o globales dependen de si empiezan por '' '' o ''<''.
Por ejemplo, en mi caso sería así:
Escribo <, la lista aparece:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Cuerdas
Comercio
Entrando más en C, queda una lista:
ChartObjects\
Charts\
Común.
Sigo escribiendo Así que, hay una lista:
Común.
Presiono "inter" y aparece:
<Común>.
y entonces aparece la lista:
ANN\
BMP\
Color\
File\3 GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale
Símbolos.
Selecciono GA\.
Aparece la lista de archivos:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Elijo C_UGA.mqh. Resulta ser una directiva lista:
<Common\GA\C_UGA.mqh>.
Es sencillo, claro y rápido. Incluso si tienes miles de carpetas y archivos, de esta manera es muy fácil elegir lo que necesitas.
ZZY. Y hay algo que mejorar, y no importa en qué secuencia se produzcan las mejoras, siempre que estén ahí en general. Por cierto, no soy un programador profesional y me cuesta mantener en mi cabeza todo el proyecto, así que casi no uso ME ahora, porque tiene una capacidad muy débil para controlar clases, funciones y otras cosas del proyecto.
Pero, no pierdo la esperanza de que con el tiempo, ME crezca hasta esto: