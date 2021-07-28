Deseos para MT5 - página 85
Apoyo todo lo anterior.
De todas las ventajas, nadie ha respondido a la pregunta directa: ¿cuál es la comodidad?
Escribes la directiva #include y aparece una lista de 300 archivos, y empiezas a recorrerla buscando el necesario, los archivos están todos en la lista general, tanto los includes locales como los globales (si no, no funciona), o sólo los globales (entonces tienes problemas con los locales), o sólo los locales (entonces tienes problemas con los globales). En resumen, muchas molestias, ¿y todo para qué? ¿Cuál es el sobreobjetivo? ¿Automatizar (hacer con un solo clic) lo que se puede hacer con dos clics de teclado?
Todavía no estoy convencido, Ctrl+C --> Ctrl+V y ya está. A partir de 3000 líneas de código, esta necesidad se produce entre 5 y 10 veces.
Será mejor que mejores para la sustitución, si creas un for anidado, no es i sino j.
Y cuando creas una clase con pestaña, no podrás copiar y pegar el nombre para que cambie en el constructor y destructor a la vez.
En mi opinión, estos puntos son más relevantes.
¿De qué sirve convencer a alguien? Tal vez la interfaz de los archivos de texto es mucho más conveniente para usted que las ricas características de los IDEs modernos - lo que sea conveniente para alguien. Por ejemplo, para mí escribir un código de tres mil líneas es una falta de respeto para los que lo leerán la próxima vez, por ejemplo, para mí mismo mañana...
Aunque he visto obras maestras que contienen 30000 líneas, al abrirlas el entorno se "cuelga" durante un par de minutos y después de hacer los cambios se tarda unos treinta segundos en saber qué ha pasado realmente.
Y lo que es relevante para ti personalmente es muy parecido a los caprichos. Aunque quizás me equivoque.
Los archivos/carpetas locales o globales dependen de si empiezan por '' '' o ''<''
Por ejemplo, en mi caso sería así:
Escribo <, la lista aparece:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Cuerdas
Comercio
Entrando más en C, me queda una lista:
ChartObjects\
Charts\
Común.
Sigo escribiendo Así que, hay una lista:
Común.
Presiono "inter" y aparece:
<Común>.
y entonces aparece la lista:
ANN\
BMP\
Color\
File\3 GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale
Símbolos.
Selecciono GA\.
Aparece la lista de archivos:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Elijo C_UGA.mqh. Resulta ser una directiva lista:
<Common\GA\C_UGA.mqh>.
Es sencillo, claro y rápido. Incluso si tienes miles de carpetas y archivos, de esta manera es muy fácil elegir lo que necesitas.
ZZY. Y hay algo que mejorar, y no importa en qué secuencia se produzcan las mejoras, siempre que estén ahí en general. Por cierto, no soy un programador profesional y me cuesta llevar el control de todo el proyecto, así que casi no uso ME ahora, ya que tiene unas capacidades muy débiles para controlar las clases, funciones y otras cosas del proyecto.
Pero, no pierdo la esperanza de que con el tiempo, ME crezca hasta ese punto:
Yo también copiaba por la y. Ahora estoy enganchado a la Tab, pero tengo que sustituir regularmente la i por la j, lo que es bastante urgente.
Tengo el mismo problema con la creación de una clase, me invento un nombre, lo escribo, se ve ilegible, lo corrijo, pero ya está bien, lo copias y escribes clase-->Tab, pero si pegas el nombre copiado, entonces tienes que pegarlo dos veces más en lugar de constructor y destructor. Esto no lleva mucho tiempo, pero hay que hacerlo a menudo, mucho más a menudo que enchufar la línea.
Se trataba de 3000 líneas en total con todos los inludidores.
No pierdo la esperanza de que, con el tiempo, ME crezca hasta ese punto:
Yo también me sumo a eso. Lo que comentas es muy similar a la funcionalidad de refactorización (Rename Variable, Rename Class), que también está disponible en la mayoría de los IDEs, algo muy útil y provechoso.
El mecanismo de fragmentos o plantillas de código configurables por el usuario también es muy práctico; por cierto, serían buenos para los bucles con diferentes variables iteradas.
Antes también copiaba para, pero ahora tengo que interrumpir regularmente la i con la j, lo que me parece bastante relevante.
Así es como funciona: escribes "for" - hay una plantilla para for con un marco. Utiliza las teclas "arriba/abajo" para mover el marco, cogiendo las piezas necesarias, aparecerán automáticamente dentro de nuestro for. Ni { ni } se olvidan, todo está en su sitio con un estilo de fondo simultáneo del código:
Urain:
El mismo problema con la creación de una clase, se te ocurre un nombre, lo escribes, se ve ilegible, lo corriges, ahora está bien, lo copias y escribes class-->Tab, pero si pegas el nombre copiado, entonces tienes que pegarlo dos veces más en lugar de constructor y destructor. No es largo, pero hay que hacerlo a menudo, mucho más a menudo que enchufar la línea.
Se ajusta a la nueva petición de este hilo. Y esta operación se llama "refactorización" - se puede cambiar el nombre de una clase, función, variable, etc., y no es lo mismo que la sustitución. El nombre cambiará en todas partes, en todos los archivos del proyecto, incluso donde se produzcan llamadas con este nombre.
Y al mismo tiempo dos deseos más, demostrados en la siguiente captura de pantalla:
1. Resaltar la sintaxis. Los colores correspondientes (personalizables) están resaltados:
variables globales, locales, de entrada a la función, funciones estáticas, métodos de classa, etc.
Métodos públicos, privados y protegidos.
por tipo de variables.
En general, todas las distinciones del tipo de acceso y del tipo de variable deben resaltarse con el color correspondiente. De este modo, no se olvidará nada ni se confundirá.
2. Al pasar el cursor por encima de una variable, nombre de clase, función, etc., aparecerá la descripción que el propio usuario haya escrito tras //.
Por favor,dígame, ¿qué clase de editor es éste?
No lo diré (no por maldad, sino por respeto a MQ).
Lanzan un editor independiente (con soporte para más de 50 lenguajes de programación, si no me equivoco, incluyendo lenguajes de programación personalizados como tengo MQL5 con la capacidad de conectar los compiladores apropiados), y complementos independientes para VisualStudio (más o menos ya no) y para Eclipse.
Tal vez MQ debería firmar un contrato con esta empresa para lanzar un complemento para ME. Mataría una manada de pájaros de un tiro: ahorraría recursos humanos de la empresa, satisfaría la demanda de los usuarios y atraería a más usuarios a la plataforma (cualquier innovación revolucionaria y ampliación de la funcionalidad atrae también la atención de los usuarios).
No lo diré (no por despecho sino por respeto a MQ)...
¿Puedo decirlo en privado? ;-)
No lo digas, que luego lo encuentro yo y se lo cuento a todo el mundo :-))
En privado, ¿puedo decir? ;-)
No me lo digas, ya lo encontraré yo luego y se lo contaré a todo el mundo :-))
SlickEdit.
Que MetaQuotes Software Corp. me perdone .